Le pagelle della SPAL - Difesa horror, Tomovic soffre Lazovic. Petagna non graffia

Risultato finale: Hellas Verona-SPAL 3-0

Letica 5,5 - Eufemisticamente non perfetto sul primo centro del Verona: il tiro di Di Carmine è ravvicinato, ma non irresistibile. Lui però se lo trascina in porta. Rimedia solo in minima parte con il riflesso sulla volée di Borini. Non può nulla sul secondo gol, e nemmeno sul terzo. Tampona qua e là nella ripresa.

Tomovic 4,5 - L'uragano Lazovic si abbatte sull'ex viola e ne pregiudica la serata. Non riesce quasi mai a decifrare un movimento a convergere che è invece codificato per l'esterno serbo, che lo aggira sistematicamente.

Salamon 5 - Il meno peggio, che comunque non varca nemmeno minimamente la soglia della sufficienza. Commette meno errori dei compagni di ventura, ma anche lui è spesso incerto in opposizione alle iniziative dei veneti.

Bonifazi 4,5 - Sbanda insieme al resto della linea. Evidenti le responsabilità sulla prima rete degli scaligeri: salta a vuoto sul lob di Lazovic, spalancando di fatto le porte al blitz alle sue spalle di Di Carmine.

Fares 4,5 - Lungi dall'aver smaltito le scorie dell'infortunio, è il lontano parente dell'esterno ammirato lo scorso anno. Non accorcia su Di Carmine al settimo, e si perde il centravanti anche sul raddoppio dell'Hellas. (Dal 46' Iskra 5 - Lo si vede pochissimo dopo l'ingresso).

Dabo 5 - In uno dei tanti match senza storia di una stagione maledetta, la sua miglior dote è pareggiata - surclassata, a dire il vero - dal mordace Amrabat. Pochissimi spunti e affanno perenne. Esattamente come il resto della truppa.

Valdifiori 5 - Uomo d'ordine in un marasma ingestibile per chiunque. Va da sé che il suo lavoro risulti pressoché inutile: assente nella prima frazione, tenuto in panchina da Di Biagio a inizio ripresa. (Dal 46' Murgia 5,5 - Ci prova, ma la situazione è irrimediabile).

Valoti 5 - Assiste inerme ad un tracollo che si consuma in tempo record. Divide le responsabilità con i compagni, ma dal canto suo non offre alcuna giocata utile. Il sipario sulla sua partita cala dopo l'intervallo. (Dal 46' D'Alessandro 6 - L'unico a ravvivare un po' il finale).

Strefezza 5,5 - Nel primo tempo la SPAL s'aggrappa quasi esclusivamente ai suoi sprazzi. Che di certo non sono frequenti: sparisce per lunghi intervalli, e di tanto in tanto guadagna qualche punizione grazie alle sue abilità nello stretto. Prima dell'uscita sfiora il legno con un bel destro. (Dall'84' Horvath s.v.).

Petagna 5 - Assorbito dal terzetto nel primo tempo. L'unico sussulto è un tentativo pretenzioso da lontanissimo, avvelenato soltanto da una leggera indecisione di Radunovic. Sinfonia stridente che non cambia di molto nel secondo tempo.

Tunjov 4,5 - Impalpabile e troppo isolato rispetto al resto della squadra. Nessuna iniziativa degna di nota, cui va aggiunta l'aggravante della marcatura difettosa su Faraoni in occasione del tre a zero. (Dal 75' Di Francesco 5,5 - Non riesce ad entrare in partita).

Luigi Di Biagio 4,5 - Partita che certifica, qualora ce ne fosse bisogno, il fallimento della sua avventura a Ferrara. Squadra senza stimoli e in balìa dell'avversario. Certo, è subentrato in una situazione già ampiamente compromessa, ma nemmeno lui è esente da responsabilità.