Le pagelle della SPAL - Fasce e attacco convincenti. Difesa da rivedere

Sampdoria-SPAL 2-1

Gomis 6.5 - Evita ai suoi di dover rincorrere da subito rispondendo alla grande su Barreto

Cionek 5 - Perde Quagliarella nelle occasioni che contano. E la SPAL affonda.

Djourou 5 - Concorso di colpa col compagno di squadra polacco, lasciando liberi di calciare Barreto (ci mette una pezza Gomis) e Defrel.

Felipe 5 - Lascia crossare Defrel in occasione del primo gol e non è reattivo in occasione del 2-1, realizzato proprio dal francese.

Lazzari 7 - Spinge come sempre, mette in mezzo palloni interessanti e tenta anche la conclusione. Da una di queste nasce il gol del vantaggio.

Everton Luiz 6 - Tanta sciabola, forse troppa. Prende un cartellino giallo e rischia nella ripresa. Generoso. (dal 65' Missiroli 5.5 - Non incide).

Schiattarella 6 - Stesso discorso per Everton Luiz: recupera e rilancia.

Valoti 6.5 - Nel vivo del gioco, fa girare la squadra risultando difficile da fermare. (dal 71' Fares sv).

Costa 6.5 - Spina nel fianco di Bereszynski, dai suoi piedi nascono molti pericoli.

Paloschi 6.5 - Gol alla Inzaghi. O alla Paloschi, alla prima da titolare. Per mettere in chiaro che uno come lui, per la SPAL, è un lusso. (dall'84' Antenucci sv).

Petagna 6.5 - Prende per mano la squadra nel momento del bisogno. Quando prende palla servono quattro difensori per fermarlo. Meriterebbe di più.