Le pagelle della SPAL - Floccari sfortunato, Lazzari fa quel che vuole

SPAL-Chievo 0-0

Gomis 6 - Grande parata nel primo tempo su Pellissier, si limita a compiti di ordinaria amministrazione nel resto dell'incontro.

Bonifazi 6 - Buone chiusure contro un cliente ostico ed esperto quale Pellissier.

Vicari 6 - Nel primo tempo non ha vita semplice, ma contribuisce a blindare la porta di Gomis con una prestazione di grande solidità.

Felipe 6 - Annulla Meggiorini in difesa e non rinuncia ad avanzare affiancando spesso Fares sulla corsia mancina.

Lazzari 6,5 - Ubriacante sulla fascia destra, ancora una volta il migliore di campo della SPAL. Fallisce un'occasione clamorosa al 20', ma pochi secondi dopo salva il risultato su Pellissier con una scivolata sulla linea che vale almeno mezzo punto in più.

Missiroli 6 - Il geometra della SPAL cerca di accendere il gioco offensivo con qualche invito interessante, ma oggi gli manca il guizzo che possa mettere l'attaccante dinanzi alla porta.

Schiattarella 6,5 - Detta i tempi di gioco ed equilibrio alla SPAL, interpretando nel migliore dei modi il ruolo di play-maker basso. (Dall'86' Valoti s.v.).

Kurtic 6,5 - Muscoli e sostanza della SPAL, diventa progressivamente padrone del centrocampo. Peccato per la mira sui tiri da fuori, leggermente da raddrizzare.

Fares 6 - Le corsie esterne della SPAL oggi funzionano alla grande. Meno propositivo rispetto a Lazzari, ma comunque sufficiente in entrambe le fasi di gioco.

Petagna 5,5 - Il solito grande dinamismo in attacco, anche se oggi gli arrivano davvero pochi palloni giocabili vicino all'area di rigore (Dal 61' Floccari 6 - Ha il merito, e la sfortuna, di costruire l'occasione da rete più golosa del match: gran conclusione da fuori che in pieno recupero si stampa sulla traversa).

Antenucci 5,5 - Prestazione sotto la sufficienza per l'esperto centravanti. Anche per lui pochi inviti a nozze, ma là davanti sarebbe servito qualcosa in più (Dal 76' Paloschi 6 - Entra bene nel finale e sfiora il vantaggio con un movimento dei suoi in area di rigore. Bani però è bravissimo a dirgli di no).