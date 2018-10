Le pagelle della SPAL - Furia Lazzari, Antenucci spreca

“Da novembre chi dovrà impostare qualcosa comincerà a guardarsi intorno. Le squadre che stanno facendo bene toccheranno poco, gennaio sarà invece un’occasione per chi sta giocando meno”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello. Giusto aspettarsi l’Inter protagonista...

Antenucci 5 - Sulla sua valutazione pesa il rigore fallito subito dopo l'autogol di Djourou. Non è il solito trascinatore ammirato in passato. (Dal 66' Paloschi 6,5 - Ottimo ingresso, segna subito e crea grattacapi alla difesa dell'Inter).

Missiroli 6 - Semplici lo schiera ancora dal 1', l'ex Sassuolo è autore di una buona prestazione e mette in difficoltà Borja Valero con il suo dinamismo. (Dall'83' Moncini s.v.).

Valoti 5,5 - Prova a mettere ordine e a dare qualità alla manovra, si fa notare solo per un tiro dalla distanza parato da Handanovic. (Dal 79' Everton Luiz s.v.).

Felipe 5,5 - Guadagna il calcio di rigore sprecato da Antenucci ma tiene in gioco Icardi nel momento decisivo.

Djourou 5 - Sfortunato sull'autogol (anche se l'intervento con il braccio avrebbe sicuramente provocato il rigore), non dà mai una sensazione di sicurezza.

Gomis 6 - Non può nulla sui due gol dei nerazzurri, è sempre sicuro e attento nel resto del match.

