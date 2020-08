Le pagelle della SPAL - I centrali ballano, male la prima da titolare di Cuellar. D'Alessandro lotta

vedi letture

SPAL - Fiorentina 1-3

30' Duncan (F); 39' D'Alessandro (S); 88' Kouame (F); 94' rig. Pulgar (F)

Thiam 6 - Schierato in campo per la seconda volta in stagione dopo il Torino, mostra discrete doti dal punto di vista dei riflessi. Qualche intervento da rivedere, ma è assolutamente tra i meno colpevoli.

Tomovic 6 - Grande ex dell'incontro, occupa la corsia destra e inizialmente sembra anche volerla solcare spesso e volentieri, arrivando a impegnare Terracciano. Senza dubbio tra chi salva la faccia.

Vicari 5 - Prestazione nel complesso anche discreta, ma macchiata da un paio di situazioni: troppo statico sul gol del vantaggio targato Duncan, si fa anticipare secco da Kouame ed è 1-2 Fiorentina.

Bonifazi 5 - Tanti rischi nell'arco della sua serata, a volte sembra troppo sicuro di sé quando ha il pallone, pure in zone caldissime. Conclude molto male atterrando Chiesa per il rigore dell'1-3 conclusivo.

Fares 6 - Mancato molto alla sua squadra, l'esterno mancino va vicinissimo al gol nel primo tempo, venendo fermato solo dalla parte superiore della traversa. Meglio quando spinge che quando difende.

(dall'80' Salamon s.v.)

D'Alessandro 7 - Tenace, è bravo a credere nel recupero alto su Lirola in occasione del gol che fa finire in parità il primo tempo. Molto positivo, finisce stremato la contesa ed esce poco prima del termine dopo aver lottato tanto.

(dall'87' Tunjov s.v.)

Dabo 5,5 - Altro ex dell'incontro, dalle sue parti c'è un Agudelo frizzantino, ed è costretto a giocare duro. Anche perché, troppo spesso, la mediana dei suoi è in sottonumero rispetto ai viola.

Missiroli 6 - Il più esperto sul rettangolo verde si conquista la sufficienza grazie ad alcune buone letture senza palla, e al salvataggio sul diagonale di Chiesa a botta sicura. Era ancora 1-1, poteva essere molto utile.

Murgia 5,5 - Come spesso gli capita negli ultimi tempi, fa l'esterno a sinistra. La sua interpretazione lo trasforma quasi in una mezzala, ma in generale per lui si è trattato di una partita di rincorsa.

(dal 62' Strefezza 5,5 - Il folletto spallino entra per provare a cambiare le cose ma non riesce mai ad accendersi come vorrebbe).

Valoti 6,5 - Agisce dietro all'unica punta, svariando un po' su ogni fronte. Come in occasione dell'1-1, quando dialoga con D'Alessandro, mandandolo in rete. Lì era spostato a destra.

(dall'80' Di Francesco s.v.)

Cuellar 5 - Poco più di un'ora sul rettangolo verde del Mazza, ma si fa fatica a ricordarsi persino di un pallone da lui toccato. Ha sicuramente l'attenuante della giovane età, essendo un 2001, ma come debutto da titolare niente di che.

(dal 62' Horvath 5,5 - Leggermente meglio del compagno, quantomeno effettua un tentativo verso la porta di Terracciano. Tiro che va alle stelle).

Allenatore: Luigi Di Biagio 5,5 - Buon primo tempo da parte della sua squadra, che sembra voler provare a concludere degnamente un campionato molto amaro, rispondendo colpo su colpo alle prime iniziative degli avversari. Nel secondo tempo però vengono persi tutti i riferimenti, e neanche lui trova le contromisure adatte. Per quanto visto, risultato giusto: stavolta non gli mancava molto, però.