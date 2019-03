Le pagelle della SPAL - Kurtic al top, Floccari sfortunato. Incubo Cionek

SPAL-Sampdoria 1-2 (4' e 11' Quagliarella, 94' Kurtic)

Viviano 6 - Subisce due reti, è vero, ma compie almeno due-tre interventi decisivi contro il suo ex compagno di squadra Quagliarella. Salva il salvabile e anche qualcosa in più.

Cionek 4,5 - La semi-rovesciata di Quagliarella vale da sola il prezzo del biglietto (1-0), ma il terzino estense sbaglia completamente il tempo dell'intervento in area reclamando vanamente il fallo. Sulla sua fascia la Samp sfonda come e quando vuole, termina anzitempo il suo match con un'espulsione per fallo da ultimo uomo su Defrel al 96'.

Bonifazi 5,5 - Il "meno peggio" della retroguardia biancazzurra oggi. Ci mette il fisico e tutto il suo talento, ma contro un Quagliarella così diventa difficile per chiunque. Anche solo per un tempo e mezzo.

Felipe 5 - Poca solidità ed equilibrio dietro, così come per il resto del reparto. Gabbiadini e Defrel stavolta non pungono, ma Quagliarella sembra valere per tre (Dall'83' Antenucci s.v.).

Fares 5,5 - Quagliarella lo supera troppo facilmente con lo stacco aereo che vale il 2-0, ma l'ex Verona sulla fascia sinistra offre comunque qualche accelerazione importante.

Valoti 6 - Corre tanto e va pure vicino al gol dell'1-2 con una buona volée che lambisce la traversa, lui e Kurtic sono senza dubbi i migliori del centrocampo di casa (Dal 78' Jankovic s.v.).

Schiattarella 5 - Primo tempo di sacrificio, ma la Samp viaggia a mille all'ora e lui non trova mai il bandolo della matassa (Dal 55' Murgia 6 - Più incisivo di Schiattarella, merito anche della SPAL completamente diversa che rientra in campo nella ripresa alla ricerca dell'impresa).

Missiroli 5,5 - Prova a supportare la difesa biancazzurra col suo lavoro di quantità, ma le sfuriate della Samp arrivano sempre fino alle parti di Viviano.

Kurtic 6,5 - Subito pericoloso al 2', serve a Floccari su calcio da fermo l'assist dell'1-2 (gol poi annullato) e riaccende lui stesso le speranze nel recupero con una pregevole punizione dal limite dell'area. Prestazione sicuramente sopra la sufficienza, di nuovo nell'inedito ruolo di esterno sinistro.

Floccari 6 - Lotta come un gladiatore, ma la fortuna oggi non lo assiste. Al 60' ruba infatti il tempo alla difesa avversaria con uno stacco aereo imperiale, però il signor Pasqua decide di annullare la sua rete per posizione di fuorigioco dopo aver rivisto a lungo le immagini.

Petagna 5,5 - Cerca gloria con due conclusioni, ma trova sulla sua strada prima Sala e poi Audero. Spazia come suo solito su tutto il fronte offensivo, seppur senza colpire.