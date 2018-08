Le pagelle della SPAL - Kurtic, che capolavoro! Fares troppo bloccato

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gomis 6.5 - Un grande intervento su Palacio nel primo tempo, poi ordinaria amministrazione.

Cionek 6.5 - Buona prova del centrale polacco, che gioca con grande sicurezza e rischia sempre pochissimo in fase di impostazione.

Vicari 6.5 - Chiude tutti gli spazi, con grande concentrazione e attenzione soprattutto nel finale, quando il Bologna attacca in massa.

Felipe 6 - Quando viene puntato va spesso in difficoltà ma riesce in qualche modo a cavarsela.

Lazzari 5.5 - Dopo pochi minuti Dijks gli va via e questo lo costringe ad assumere un atteggiamento più prudente. Pochi spunti degni di nota. Dall'89' Simic s.v..

Kurtic 6.5 - Non riesce a essere incisivo come al suo solito, ben contenuto da Helander e Dijks. Poi si inventa una parabola imprendibile per Skorupski e decide il match. Dall'83' Valdifiori s.v..

Schiattarella 6 - Out Viviani e con Valdifiori arrivato da poco, Semplici sceglie l'esperto centrocampista come schermo protettivo davanti alla difesa. E il numero 28 risponde presente.

Missiroli 6.5 - Uno dei migliori in campo, soprattutto nel primo tempo, quando si rende protagonista di un paio di giocate personali interessanti. Esce per un problema muscolare. Dal 69' Everton Luiz 6 - Entra bene in partita, lottando su ogni pallone e dando una grande mano nel finale, quando i ferraresi devono difendere il prezioso vantaggio.

Fares 5.5 - Anche lui, come Lazzari, deve fare i conti con un avversario particolarmente aggressivo. Contiene bene Mattiello, ma in avanti si vede raramente.

Petagna 6 - Solito lavoro di sponda, deve ancora trovare la giusta intesa con Antenucci. Skorupski gli nega la gioia del gol nella ripresa.

Antenucci 6 - Prova a trascinare la sua squadra ma riceve pochi palloni giocabili. Fa grande movimento senza rendersi particolarmente pericoloso.