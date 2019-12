Le pagelle della SPAL - Kurtic il migliore. Petagna, il rigore è un macigno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SPAL-BRESCIA 0-1

(54' Balotelli

Berisha 6,5 - Fa quel che può. Subito reattivo su Balotelli, attento nelle uscite basse, anticipa Ndoj in occasione del gol.

Cionek 5,5 - Terzino (quasi) di spinta, nettamente meglio del suo contraltare sulla fascia opposta. Dalle sue parti il Brescia non affonda.

Tomovic 6 - Abbastanza preciso anche in disimpegno, non regala sbavature di particolare rilievo. Preferisce tentar il salvataggio anziché coprire su Balotelli in occasione del gol, ma è una scelta lecita.

Vicari 5 - Sul settore di sinistra (o centro-sinistra, nel suo caso) la difesa soffre, anche perché è lì che le Rondinelle battono con maggior insistenza. Non chiude su Bisoli nell'azione che porta alla rete decisiva.

Igor 5 - Stesso discorso di cui sopra per la parte mancina dello schieramento difensivo spallino. In apprensione sulle offensive avversarie, senza dare troppi spunti in fase offensiva. E a inizio partita avrebbe subito la palla buona per fare male, ma è impreciso.

Missiroli 5,5 - Non un pomeriggio dai grandissimi contenuti tecnici, per entrambe le mediane. Potrebbe pungere di più, fa comunque il suo.

Murgia 5,5 - Nessun errore grave, tocca abbastanza palloni e si concede anche un paio di tentativi imprecisi verso l'area avversaria. Incide il risultato finale, più che altro. (Dall'86' Moncini s.v. Ha l'occasione del pari, Cistana lo mura. È comunque praticamente l'unico pallone che tocca).

Kurtic 6,5 - Il più attivo nel primo tempo, l'ultimo a creare un pericolo concreto per la porta di Joronen con un missile dalla distanza. Tra gli uomini di movimento, il migliore dei suoi.

Jankovic 5 - Al netto della ghiotta occasione fallita poco prima di uscire dal campo, si vede troppo poco. (Dal 71' Paloschi 6,5 - Entra e conquista subito, con un tocco pregevolissimo, il rigore che Petagna si fa parare.)

Valoti 5 - Parte molto bene, dopo dieci minuti serve a Igor una palla d'oro. Cala in maniera vistosa con lo scorrere delle lancette, e Semplici lo toglie per avere più peso offensivo lì davanti. (Dal 58' Floccari 5,5 - Semplici lo butta dentro con la speranza di cambiare la partita, i risultati sono così così).

Petagna 4,5 - Anima e corpo di questa SPAL, nel bene e oggi nel male. Fa tutti i ruoli, è prezioso per far giocare i compagni, incute timore alla difesa avversaria. Tutto bene? No, perché quel rigore lì pesa come un macigno sulle speranze di salvezza della squadra di Ferrara.