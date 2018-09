Le pagelle della SPAL - L’attacco non incide, la fortuna non assiste Felipe

Risultato finale: SPAL-Sassuolo 0-2 (59' Adjapong, 90' Matri)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gomis 5,5 - Risponde presente alla prima palla gol del Sassuolo, respingendo la conclusione di Boga sul secondo palo. In avvio di ripresa intercetta la conclusione di Babacar, ma può solo raccogliere la palla in rete sulla successiva deviazione di Adjapong. Fa il possibile anche su Matri al 90’, ma non basta.

Simic 5 - Prova a rendersi pericoloso in area avversaria sulle palle inattive, provvidenziale al 27’ con l’anticipo su Babacar. Il suo offside, a inizio ripresa, impedisce alla SPAL di passare in vantaggio. Prova a sfruttare il fisico ma non sempre ci riesce, qualche svarione di troppo nel finale.

Vicari 5 - Ordinato in avvio, meno lucido alla distanza. Semplici lo chiama in panchina nel finale per schierare un attaccante in più. (Dall’82’ Paloschi sv - Schierato in campo per compiere il miracolo, ma non ci riesce).

Felipe 5 - Sfiora la rete da due passi al 19’, spingendo Consigli al miracolo. In avvio di ripresa, nel tentativo di allontanare un pallone in area, favorisce la rete di Adjapong. Errore che si rivela poi determinante per l’economia del match.

Lazzari 6 - Prova a spingere sulla corsia di destra fin dall’avvio, è tra i più propositivi della squadra di mister Semplici senza però trovare l’aiuto del reparto avanzato ferrarese. In fase di copertura soffre Boga.

Missiroli 5,5 - Non una gara semplice per lui, non si fa prendere dall’emozione contro la sua vecchia formazione senza tuttavia riuscire a tenere in piedi la sua squadra. Si preoccupa troppo della copertura e meno della fase propositiva.

Valdifiori 5,5 - Dà inizialmente ordine al centrocampo estense, senza però riuscire a dare qualcosa in più per la costruzione di azioni in zona gol. Cala col passare dei minuti, Semplici cerca una soluzione per inserire forze fresche. (Dal 73’ Everton Luiz 6 - Un tiro ciabattato al 78’ dal limite nel tentativo di agguantare il pari).

Kurtic 5 - Nel primo tempo prova a ispirare la manovra estense, senza riuscire troppo nella sua missione. Ammonito al 65’, richiamato poco dopo in panchina da Semplici. (Fal 68’ Valoti 5,5 - Non riesce a dare equilibrio nei minuti in campo).

Fares 5 - Propositivo e poco più, senza però riuscire a fare la differenza nel primo tempo. Sparisce alla distanza.

Petagna 5,5 - La sua prima conclusione è arrivata al 50’, dopo un primo tempo a dir poco generoso. Non riesce a incidere nell’arco dei 90’ di gioco.

Antenucci 5 - Prova a tenere alta la squadra estense, ma per la SPAL è serata più che negativa. Cercato poco dai suoi compagni di squadra.