Le pagelle della SPAL - La difesa sbaglia troppo. Petagna il migliore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SPAL-Bologna 1-3 (23' Petagna, 24' aut. Vicari, 60' Barrow, 63' Poli)

Berisha 6,5 - Sui gol non ha particolari colpe. Si rende protagonista di ottime parate, soprattutto su Soriano, con buon posizionamento e buoni tempi nelle uscite.

Cionek 5 - Partita di sofferenza, per il difensore estense. Rimedia un giallo evitabile a centrocampo dopo 11 minuti, rischia la frittata al 27' con un retropassaggio suicida che Santander non sfrutta a dovere, per sua fortuna. Semplici lo toglie a inizio ripresa (dal 46' Bonifazi 5 - L'inizio è shock, con un pallone regalato a Soriano che non finisce in gol solo per la bravura di Berisha. Probabilmente accusa il colpo e su entrambe le reti del Bologna nella ripresa sembra in ritardo nell'intervento, seppur in concorso di colpe con tutto il resto del reparto).

Vicari 5 - In ritardo nell'intervento sul pareggio del Bologna in cui batte il proprio portiere. Nella ripresa, con i due gol rossoblù ravvicinati, sbanda insieme ai compagni.

Igor 5,5 - Gioca spesso col fisico, rimanendo piuttosto bloccato per non scoprire la linea difensiva. Alla fine risulta fra i meno peggio della retroguardia estense.

Strefezza 6 - Ci mette corsa e buona qualità, cercando di essere sempre nel vivo del gioco. I compagni alla lunga lo seguono poco e finisce per diventare poco incisivo.

Dabo 5,5 - Si piazza al centro della manovra spallina e soprattutto nel primo tempo fa vedere buone cose, riuscendo in diverse occasioni a ribaltare l'azione. Manca un po' di qualità nei passaggi, anche se il campo non aiutava.

Missiroli 5,5 - Prestazione a metà, per il centrocampista di Semplici. Sbaglia poco, ma probabilmente crea ancora meno. Rimane un po' indietro nelle transizioni portate dal Bologna.

Valoti 5,5 - Prova a dare qualità alla manovra a metà fra centrocampo e attacco, ma ci riesce solo in parte anche perché la squadra non lo aiuta granché, specialmente nella ripresa (dal 73' Paloschi 5,5 - Semplici si aspettava sicuramente un impatto diverso. Invece la sua presenza dentro l'area di rigore si nota a malapena).

Reca 6,5 - Corre tanto e bene sulla sinistra, come in occasione del rigore del vantaggio di Petagna quando brucia sullo scatto Tomiyasu. Spina nel fianco costante, peccato che dentro l'area raramente ci siano compagni pronti a sfruttare i suoi affondi.

Di Francesco 5,5 - Ci prova con testardaggine, su punizione o su azione. Ma alla fine non riesce a trovare la via del gol forse anche per qualche imprecisione di troppo nei momenti decisivi (dall'80' Floccari sv).

Petagna 6,5 - Ottavo gol in campionato, su calcio di rigore. Risulta il migliore dei suoi, sbattendosi a destra e a sinistra fino al 93'. Pericoloso in almeno 2-3 occasioni, non è sempre preciso.