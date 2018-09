Le pagelle della SPAL - Lazzari domina. Djourou, esordio da dimenticare

TORINO-SPAL 1-0 (52' N'Koulou)

© foto di Federico Gaetano

Gomis 7 - Pronti via, Belotti lo chiama subito in causa: doppia parata sul Gallo al secondo minuto di gioco, l'ex di turno si dimostra più che pronto. Poi replica a inizio ripresa, sempre sul capitano granata. Incolpevole sul gol subito.

Felipe 6,5 - Dalle sue parti arriva spesso De Silvestri, e c'è anche Iago Falque che, pur non in serata di grazia, si allarga ben volentieri. Non troppo aiutato da Fares, tiene botta più che bene.(Dal 46' Djourou 4,5 - Entra e si perde N'Koulou, che gli salta in faccia e decide la partita. Rischia di ripetersi, questa volta su cross basso, con Belotti, ma per sua fortuna il Gallo spreca. Non proprio l'esordio in Serie A che sognava).

Vicari 6,5- Al netto di una serata non da incorniciare, Belotti non è certo il miglior cliente possibile. Lo contiene, con le buone e con le cattive.

Cionek 6 - Cambieranno nome ma lui, mese dopo mese di più, è presente. Chiude benissimo su Falque al 37', offre la solidità prestazione di solidità. Mezzo voto in meno perché anche lui nel finale va in difficoltà. (Dal 78' Paloschi sv -).

Lazzari 7 - Sarebbe ingiusto dire che è galvanizzato dalla convocazione. Sarebbe profondamente ingiusto, perché le sue qualità sono evidenti e indiscutibili da almeno un paio d'anni. Galoppa avanti e indietro sulla fascia, dai suoi cross nascono tutte le (poche) occasioni della SPAL. Nel finale è anche importante in fase difensiva. Sarebbe ingiusto, dicevamo, dire che è galvanizzato dalla convocazione. Ma la festeggia con una prova sontuosa.

Kurtic 5 - Sulla carta, è l'uomo di maggior qualità nel centrocampo di Semplici. In pratica, si vede poco e male, steso a livello fisico dal centrocampo granata.

Schiattarella 5,5 - Rimedia un'ammonizione evitabile al 27' per un fallo su Belotti a gioco fermo, come i suoi compagni soffre la fisicità del centrocampo granata. Poi esce per infortunio. (Dal 52' Valdifiori 5,5 - Salutato con affetto dallo stadio, entra nel momento peggiore, quando la SPAL subisce gol, e non incide sull'anamento della gara).

Missiroli 5,5 - è sua la più grande occasione estense del primo tempo, con una bella girata di testa che finisce a lato rispetto alla porta difesa da Sirigu. Poi si spegne.

Fares 5 - Va in difficoltà quando Iago Falque lo attacca, e De Silvestri gli sfreccia accanto come un Frecciarossa a un Regionale. In attacco si vede troppo poco.

Petagna 5,5 - È sempre lui. Nel senso che quando un compagno lancia lungo e alto, la palla è sua. Ma un attaccante con le sue qualità non può passare tre quarti della partita con le spalle rivolte alla porta. Anche perché, per esempio al 22' quando lavora bene un suggerimento di Antenucci, potrebbe rendersi pericoloso. Potrebbe, ma deve puntare lo specchio avversario con più decisione.

Antenucci 5 - Le certezze non si sciolgono in una serata di pioggia. La squadra di Semplici ha bisogno di lui e delle sue giocate. Questa sera, ingabbiato nella difesa a tre di Mazzarri, non si sono viste.