Le pagelle della SPAL - Letica colpevole con tutta la difesa. Cerri tiene viva la speranza

Letica 4: Sul primo e sul terzo gol ci mette del suo. Appare incerto fra i pali faticando a bloccare i tiri degli avversari affidandosi spesso a respinte che mettono più di un brivido a compagni e tifosi.

Tomovic 4,5: Spinazzola prima e Peres poi sono due brutti clienti, ma nel primo tempo riesce a limitare i danni. Nella ripresa crolla assieme a tutta la squadra sotto i colpi giallorossi.

Felipe 4,55: Nel primo tempo non demerita e non ha grandi colpe nei gol subiti, ma la ripresa è da incubo con la Roma che in area fa tutto con troppa facilità.

Vicari 4,5: Male in occasione del primo gol giallorosso quando si fa anticipare da Kalinic. Fatica a riprendersi affonda con tutta la squadra nella ripresa.

Sala sv: La sua gara dura appena tre minuti. Poi un infortunio lo costringe ad alzare bandiera bianca. Dal 6° Reca 5: Entra a freddo e subito si prova a mettere in mostra spingendo sulla fascia, ma poi si fa saltare da Carles Perez in occasione del 2-1 giallorosso e da lì non si riprende più venendo travolto nella ripresa da Zappacosta.

Murgia 5,5: Primo tempo piuttosto incolore, meglio nella ripresa quando si inserisce con maggiore continuità e prova a mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Valdifiori 6: Prova a dare verticalità al gioco della SPAL. Regia lucida e attenta impreziosita dall’assist per il gol di Cerri. Cerca anche di dare una mano in fase difensiva, ma nella ripresa crolla con i compagni. . Dal 79° Cuellar Sv: Pochi minuti a gara ormai decisa per essere giudicato.

Dabo 5,5: Situazione inversa rispetto a Murgia. Meglio nel primo tempo che nella ripresa quando appare troppo timido anche in fase di interdizione.

Strefezza 5: La volontà c’è, la gamba pure. Manca un po' di lucidità per mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa che riesce a imbrigliarlo per lunghi tratti. Dal 79° Tunjov: Stesso discorso di Cuellar. Saranno minuti preziosi – per entrambi – in ottica futura.

Cerri 6: Segna un grande gol di testa che riapre, momentaneamente, la gara. Punto di riferimento in attacco si addormenta un po' al 35° favorendo il salvataggio di Diawara. Dal 55° Petagna 6: Ha il merito di provarci anche se la partita è ormai indirizzata. Un salvataggio di Smalling gli toglie la gioia del gol.

D’Alessandro 6: Ex della gara prova con la sua velocità a mettere in difficoltà i giallorossi e a tratti ci riesce. Cerca e viene cercato da Cerri in più di un’occasione. Dal 55° Di Francesco 6: Vivace e pungente, sfiora il gol e poi quasi conquista un rigore. Ingresso positivo nonostante la gara sia segnata.

Di Biagio 5: Nel primo tempo la squadra tiene e quasi riesce a chiudere in parità, nella ripresa invece si scioglie dopo il micidiale uno-due firmato Kolarov e Peres e non si rialza più.