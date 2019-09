Le pagelle della SPAL - Male la difesa,si salva solo Di Francesco

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Berisha 5,5 - Comincia malissimo, sbagliando un disimpegno e regalando un pallone a Babacar. Nel finale di primo tempo rischia di combinare ancora la frittata insieme a Cionek e Vicari, ma il difensore italiano, fortunatamente, salva sulla linea. Incolpevole sui due gol subiti nella ripresa.

Cionek 5 - Babacar imperversa dalle sue parti ed è in serata. Non riesce quasi mai a tenerlo. Commette il fallo che costa il secondo penalty della serata e che chiude la sfida.

Vicari 6 - Salva sulla linea nel finale di primo tempo, rimediando a un'incomprensione con Berisha. Sfortunato a inizio ripresa: una sua deviazione mette fuori causa il portiere sul tiro di Calderoni.

Felipe 5 - Dopo 11' stende Babacar, costringendo la SPAL a un match in salita. Tenta il riscatto con un bel tiro da fuori, ma Gabriel respinge. (Dal 55' Igor 6 - Un buon ingresso in campo, che però non serve a evitare la sconfitta).

Di Francesco 6,5 - Il suo sinistro preciso permette alla squadra di Semplici di trovare l'1-1 subito dopo il rigore trasformato da Mancosu. Un problema muscolare lo costringe ad alzare bandiera bianca a inizio ripresa, è per distacco il migliore dei suoi. (Dal 57' Strefezza 5,5 - Non riesce a ripetere la buona prova offerta contro la Lazio).

Kurtic 5,5 - Prova a dare la scossa nei momenti più difficili, ma non sempre è preciso nelle giocate e viene contenuto bene dai centrocampisti ospiti.

Missiroli 5,5 - Svolge il compitino, senza strafare. Manca un po' di qualità nei momenti cruciali della partita.

Murgia 6 - I suoi inserimenti non sempre vengono letti dalla retroguardia leccese. Suo l'appoggio vincente per Di Francesco. Nella ripresa cala sensibilmente.

Reca 5,5 - Spinge a fasi alterne sulla corsia mancina, dando vita a un bel duello con Rispoli. Sfiora la rete nella ripresa: il suo tiro deviato viene respinto con un gran riflesso da Gabriel, ma in generale non fornisce una prova sufficiente. (Dal 77' Valoti s.v.).

Petagna 6 - Grande movimento, solito lavoro di sponda in aiuto dei compagni di squadra. Pochissime, però, le occasioni per colpire.

Floccari 5,5 - Mette la sua esperienza al servizio della squadra di Semplici, ma ha pochissime occasioni per far male alla difesa salentina.