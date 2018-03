Le pagelle della SPAL - Meret saracinesca, Antenucci generoso

Sassuolo-SPAL 1-1

Meret 7,5 - E' il giocatore più promettente della SPAL e oggi lo dimostra. Para il rigore a Politano nel primo tempo distendendosi alla perfezione. Risponde sempre presente ai plurimi tentativi del Sassuolo. Saracinesca.

Cionek 6,5 - Un muro in difesa, insuperabile il più delle volte. Ribatte più volte le conclusioni degli avversari, sbagliando davvero poco.

Vicari 6 - E' un baluardo in difesa che concede pochi spazi agli attaccanti avversari. Tante chiusure soprattutto nel secondo tempo.

Felipe 5,5 - Si fa saltare in un paio di occasioni. Comincia bene nel primo tempo, poi perde un po' di concentrazione.

Lazzari 6 - Sicuramente positiva la sua prestazione. Regala qualche guizzo sulla fascia, che causa il giallo di Ragusa in avvio. A volte rischia con qualche passaggio così così.

Grassi 6 - Si inserisce tanto come al solito, in area si vede quasi quanto gli attaccanti. Nel finale va vicino al gol e protesta per un presunto fallo subito in area, ma non visto da Doveri.

Schiattarella 6,5 - Quando vede un compagno in difficoltà, è sempre pronto a farsi trovare. Non ha mai fretta, sa quando tenere palla e quando disfarsene. Si trova benissimo nella nuova posizione di vertice basso di centrocampo. Dal 90' Everton Luiz s.v.

Kurtic 5,5 - Si vede troppo poco. Da lui ci si aspetta sempre tantissimo, ma in questo pomeriggio, a parte qualche bella sventagliata, è spento.

Costa 6 - Comincia benissimo, è subito tra i migliori del primo tempo giocando con la giusta diligenza. Poi si spegne un po', ma trova due buone giocate nel finale. Dall'81' Dramé s.v.

Paloschi 5,5 - Nel primo tempo è d'aiuto ad Antenucci, combina spesso con lui, ma nel secondo tempo va pian piano spegnendosi. Dal 71' Floccari s.v.

Antenucci 7 - Il migliore, come al solito. Lotta su ogni pallone, fa a sportellate con i difensori e in avvio trova la rete del momentaneo vantaggio con una bella incursione senza palla. Che lavoro per la squadra, generoso come sempre.