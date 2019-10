Le pagelle della SPAL - Petagna almeno tira. Vicari decisivo in negativo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

MILAN-SPAL 0-1

Berisha 6,5 - Il più positivo, nonostante il Milan non sia trascendentale. Mette i guantoni in un paio di circostanze, poi blocca bene Paquetà che gli si para davanti.

Tomovic 6 - Sempre molto ruvido, ai limiti del consentito. Non viene quasi mai preso in controtempo, tranne quando Paquetà si stacca e lo beve, rischiando lo 0-2.

Vicari 5 - In difficoltà quando pressato, concede la punizione del gol: forse leggermente maldestro, probabilmente involontario, ma il fallo c'è.

Cionek 6 - Non ha grosso lavoro, perché gli avversari non affondano quasi mai.

Strefezza 5,5 - Evanescente, ha voglia di mettersi in mostra ma non incide più di tanto. Da rivedere in altre gare, almeno ci prova (dall'82' Paloschi s.v.).

Murgia 6 - Batte tutti i calci di punizione, anche con una discreta qualità.

Missiroli 6 - L'uomo in interdizione, prova a fare da collante fra i reparti. Poi viene sostituito (dal 72' Valoti s.v.)

Kurtic 6 - Ha il compito di dare qualità, cerca e trova in un paio di circostanze il calcio di punizione da posizione interessante.

Reca 5,5 - Viene anticipato da Castillejo, ma per sua fortuna la palla si stampa sulla traversa. Difensivamente è da rivedere, perché spazza due volte centralmente (dall'81' Sala s.v.).

Petagna 6 - L'unico a tirare in porta, quando ha il pallone tra i piedi è difficile portarglielo via. Però la passa solo dopo un paio di tocchi di troppo. Salva un gol dopo una mischia in area, uscendo bene.

Floccari 5,5 - Il colpo di testa è l'unico guizzo, ma non trova la porta. Per il resto è poco assistito.