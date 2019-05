Le pagelle della SPAL - Petagna bomber vero. Vicari, pomeriggio horror

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gomis 6 - Tre gol subiti, pochissime colpe, visto che Samir e Okaka sono stati lasciati troppo liberi dalla retroguardia del club estense.

Cionek 6 - In difficoltà nel primo tempo, si riscatta nettamente nella ripresa con almeno un paio di chiusure provvidenziali.

Vicari 4,5 - Rischia tantissimo dopo un manciata di minuti quando stende Lasagna. Rimedia subito un giallo che ne compromette un po' la partita. Il suo pomeriggio da incubo continua, quando Okaka, per due volte, gli prende il tempo in area di rigore. (Dal 70' Jankovic 5,5 - Troppo irruento. Prende subito un cartellino giallo, rischia di prendere il secondo ma viene graziato dall'arbitro. )

Bonifazi 5,5 - Sbaglia anche lui nel primo tempo, quando l'Udinese segna tre gol su palla inattiva: troppo blande le marcature da parte dei difensori della SPAL.

Lazzari 6 - Nel primo tempo è forse l'unico de suoi ad essere in partita. Migliora nella ripresa complice la crescita della squadra.

Murgia 6 - Qualche sbavatura nella ripresa, ma in generale la sua prestazione è positiva.

Valoti 6,5 - Buona prestazione, impreziosita dal gol nel secondo tempo. (Dal 78' Paloschi S.V)

Kurtic 6,5 - Fra i migliori in campo: bene in fase di non possesso, ancora meglio quando si spinge in avanti e cerca i cross per i compagni e le conclusioni personali.

Fares 6 - Inizia bene la partita, ad inizio gara è il più pericoloso dei suoi. Cala con il passare dei minuti.

Petagna 7 - Riapre la partita con uno splendido gol, tutto farina del suo sacco. Sempre più bomber di questa SPAL.

Floccari 5,5 - Pochi palloni giocabili, ma quando viene servito sbaglia qualcosa di troppo. (Dal 63' Antenucci 5,5 - Il suo ingresso non porta i frutti sperati. )