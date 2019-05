Le pagelle della SPAL - Petagna è implacabile. Bene Antenucci e Lazzari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Viviano 6 - Può poco sui tiri imprendibili di Allan e Mario Rui, è attento e reattivo nelle occasioni in cui viene chiamato in causa.

Bonifazi 6 - Younes è un cliente difficile e gli va via in un paio di occasioni. Per il resto presidia bene la sua zona, con grande attenzione.

Cionek 6 - Concentrato e determinato, tiene botta su Milik e non concede tante occasioni all'attaccante polacco. (Dall'89' Jankovic s.v.).

Vicari 5,5 - In difficoltà quando viene puntato, un po' distratto. Ma la stagione è senza dubbio positiva.

Lazzari 6,5 - La reazione della SPAL parte da lui e dalle sue sgroppate sulla corsia destra. A tratti imprendibile.

Murgia 5,5 - In affanno su Allan, che è in giornata e crea grossi problemi alla mediana della SPAL. Chiude in crescendo.

Missiroli 6 - La sua partita dura poco, ma si fa apprezzare dal pubblico per il solito grande lavoro in mezzo al campo. Meritata ovazione. (Dal 30' Schiattarella 6 - Non entra bene in partita, soffre un po' la vivacità di Zielinski, che non gli dà punti di riferimento).

Valoti 6 - Un paio di buone giocate, cerca di dare qualità alla manovra senza incidere più di tanto in fase realizzativa. (Dal 73' Antenucci 6,5 - Il suo ingresso rivitalizza la SPAL. Combatte, serve assist e mette paura alla difesa ospite).

Fares 6 - Inizio di partita molto difficile, sbaglia qualche palla di troppo. In difesa però è attento e nel finale alza il raggio d'azione.

Floccari 6,5 - Segna un gol, ma gli viene annullato per fuorigioco di Antenucci. Ci prova di testa a tempo scaduto, Meret è straordinario. Conquista il rigore, uomo squadra.

Petagna 6,5 - Mister dischetto, davvero implacabile. Altra rete e tanto lavoro sporco: per lui è la miglior stagione in carriera.