Le pagelle della SPAL - Petagna fa reparto da solo, Dickmann affonda

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Milan-SPAL 2-1 - 13' Petagna, 16' Castillejo, 64' Higuain

Gomis 6 - Non può nulla sulle due reti.

Cionek 5.5 - Castillejo è un brutto cliente, sfiora il gol nel secondo tempo.

Bonifazi 6 - Il migliore del reparto, tiene a bada Higuain almeno per un tempo.

Felipe 5.5 - Perde il tempo su Higuain in occasione del gol del 2-1.

Dickmann 4.5 - Castillejo lo fa diventare matto e ha sulla coscienza il gol dell'1-1, firmato proprio dallo spagnolo. (Dal 46' Vicari 5.5 - Perde Calhanoglu in occasione del gol di Higuain).

Kurtic 6 - Il Milan non fa vedere palla, partita di sofferenza ma cresce nella ripresa.

Missiroli 6 - Prova di grande sacrificio, recupera diversi palloni.

Schiattarella 6 - Come Missiroli è spesso costretto a ripiegare con gli avversari a tenere costantemente il pallone.

Costa 5 - Nell'azine del pari prova a chiudere su Suso ma il suo lancio per Dickmann costa caro (Dal 53' Fares 5.5 - Non migliorano troppo le cose, ha la palla del 2-2 nel finale ma Donnarumma gli dice di no).

Antenucci 5 - Non riesce mai a rendersi pericoloso.

Petagna 7 - Fa reparto da solo: il suo gol è tecnica, potenza e velocità di esecuzione. E fortuna, data la deviazione di Romagnoli. Sfiora il pari nel finale, mette in apprensione la difesa rossonera.