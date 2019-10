Le pagelle della SPAL - Petagna non perdona, Strefezza rovina tutto

Risultato finale: SPAL 1, Parma 0.

Berisha 6 - Spettatore non pagante fino agli ultimi dieci minuti.

Igor 6,5 - Mezzi tecnici davvero interessanti, come dimostra la ruleta tra due avversari nel primo tempo, senza trascurare però la fase difensiva. Un'altra bella notizia per Semplici.

Vicari 6,5 - Cornelius non lo impensierisce mai, palloni alti compresi. Guida la difesa con maestria, tanto è vero che il primo tiro del Parma arriva dopo ottanta minuti.

Tomovic 6,5 - Tiene botta su Gervinho con esperienza, costringendo persino l'ivoriano al trasloco sulla corsia destra.

Strefezza 5 - Assolutamente devastante, sia nel primo che nel secondo tempo: prima fornisce l'assist del vantaggio a Petagna, poi va vicino alla gioia personale. Rovina una prestazione di grandissimo spessore con la simulazione che gli costa il rosso: diseducativo che un 22enne dia questo esempio, per di più alla quinta presenza in Serie A.

Valdifiori 6,5 - Interpreta alla perfezione i desiderata di Semplici: squadra in costante proiezione offensiva nella prima mezz'ora, col Parma che non riesce mai a uscire. Dall'82' Valoti sv.

Missiroli 6,5 - Va vicinissimo al gol, ma Sepe è reattiva, e in generale gioca una partita di qualità e quantità, pulendo ogni possesso e sacrificandosi in copertura.

Kurtic 6 - Alla SPAL oggi mancano i suoi soliti inserimenti a centro area, ma non demerita e in una gara così dispendiosa, sa mettersi al servizio dei compagni con esperienza.

Reca 6,5 - Diverse buone iniziative palla al piede, ma anche nello spazio: un bel segnale per Semplici, che sulle fasce ha perso tanto per mercato e infortuni.

Petagna 7 - Intelligente la deviazione con cui porta avanti i suoi, è sempre il pericolo numero uno per la difesa ospite. I gomiti, spesso alti, rischiano però di costargli caro, in più di una occasione. Dall'86' Paloschi sv.

Floccari 6 - Gara molto generosa per il capitano estense, che non entra in azioni decisive ma si fa in quattro per mettere pressione sulla retroguardia ospite. Dal 73' Sala sv.

Al Mazza SPAL 1, Parma 0. Gli estensi escono dall'incubo