Le pagelle della SPAL - Petagna si sblocca, Missiroli decisivo

SPAL-Genoa 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SPAL-Genoa 1-1

Berisha 6,5 - Risponde alla grande al colpo di testa in torsione di Lerager: una parata pazzesca che strozza l'urlo in gola al centrocampista del Genoa. Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Sturaro, trasmette sicurezza al reparto.

Sala 6 - Fa buona guardia dalla sua parte e si rende pericoloso anche davanti con una conclusione dal limite che forse avrebbe meritato maggior fortuna.

Vicari 5,5 - Qualche sbavatura di troppo in mezzo all'area. Lascia solo Sturaro in occasione del gol del pari del Genoa, con la complicità del suo compagno di reparto.

Felipe 5,5 - Meglio nel primo tempo, fatica molto di più nella ripresa con il Genoa tutto in attacco. Tuttavia riesce a limitare i danni, anche se sul gol di Sturaro avrebbe potuto fare meglio.

Reca 5 - Sbaglia un gol praticamente fatto. Certo, Radu è strepitoso, ma da quella distanza un giocatore di serie A deve mandare il pallone in fondo alla rete.

Missiroli 6,5 - Conquista il calcio di rigore, poi trasformato da Petagna. Con i suoi inserimenti crea sempre qualche grattacapo alla difesa del Genoa.

Valdifiori 5,5 - Dovrebbe dettare i tempi di gioco in mezzo al campo, ma non sempre ci riesce. (Dal 79' Murgia S.V)

Kurtic 5,5 - Non è il solito giocatore straripante, forse paga anche un po' la stanchezza visti i tanti impegni fra club e nazionale.

Strefezza 5,5 - Parte bene nel primo tempo, poi subisce un colpo e cala nettamente. Costretto ad uscire nella ripresa. (Dal 69' Igor 6 - Entra bene in partita: difende con ordine e prova anche qualche sortita offensiva.)

Petagna 6,5 - Dopo l'errore di Udine, si ripresenta dal dischetto e questa volta è perfetto. Conclusione imprendibile per Radu.

Di Francesco 6 - Davvero sfortunato. Al rientro dall'infortunio, è costretto ad uscire ad inizio ripresa per un problema muscolare. Una vera e propria tegola per Semplici, vista l'importante dell'attaccante per la SPAL. (Dal 49' Valoti 6 - Entra a freddo dopo il ko di Di Francesco. Non demerita, ma entra nel momento di maggiore difficoltà della SPAL.