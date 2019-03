Le pagelle della SPAL - Petagna super. Bentornato Lazzari, Viviano decisivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

SPAL-ROMA 2-1 (22' Fares, 60' Petagna; 54' Perotti)

Viviano 7 - La parata su Dzeko vale due punti. Il bosniaco poteva fare di meglio? Forse sì, ma è come se fosse un gol.

Bonifazi 6,5 - Poche sbavature dietro, il più utile dei tre difensori nell'aiutare la manovra dei suoi.

Cionek 6 - Ingenuo in occasione del rigore su Dzeko. Ha dalla sua l'assist per la rete di Fares e poi la traversa colpita nel finale. Gara dai due volti.

Vicari 6 - Pronti via, subito ammonito: non il miglior impatto con una partita che poi riesce comunque a far sua.

Lazzari 6,5 - Imprescindibile, con lui la SPAL cambia e si vede. Molto positivo nel primo tempo, paga pegno col passare dei minuti. (Dal 76' Regini 6 - Dà quel che serve nel finale, tanta sana legna).

Kurtic 6 - Si vede il giusto, ma è utile alla squadra. Tanta corsa, qualche inserimento potrebbe anche azzardarlo. (Dall'80' Schiattarella s.v. -).

Missiroli 6,5 - Chiude spazzando in rovesciata. Detta bene i tempi della squadra.

Murgia 6 - Per lui, ancora di proprietà della Lazio, è quasi un derby. Incassa la fiducia di Semplici e non la tradisce: nulla di memorabile, ma va bene così. (Dall'84' Simic s.v. -).

Fares 6,5 - Apre le marcature con un terzo tempo perfetto. Secondo tempo di sofferenza e applicazione: con l'arrivo di Zaniolo ha qualche difficoltà, ma tutto sommato tiene botta e infatti l'ex Inter sfonda più per vie centrali che sulla fascia.

Antenucci 6,5 - Quasi mai pericoloso, ci mette però tanta sostanza. Rispetto alla scorsa stagione, i ruoli paiono invertiti.

Petagna 7 - Il bomber della SPAL è, infatti, l'ex Atalanta. Rigore conquistato e trasformato, fanno undici centri in questo campionato per l'ariete di Semplici, che pochi minuti dopo il 2-1 decisivo sfiora anche la doppietta personale.