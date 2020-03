Le pagelle della SPAL - Promossa la difesa, migliore in campo Valoti

PARMA-SPAL 0-1

Berisha 6,5 - In un paio di circostanze viene graziato da Gervinho, lui fa comunque la sua partita.

Cionek 6,5 - Dalla sua parte c'è Gervinho che, almeno oggi, non era molto in palla. Prova anche a dire la sua in fase offensiva.

Vicari 6,5 - Di spada oppure di fioretto, si incolla a Cornelius.

Bonifazi 6,5 - Quasi sempre pulito, non ha grossi problemi a gestire gli avversari.

Reca 6 - Nelle sue zone gravita Kulusevski, lui difende discretamente. Qualche errore di troppo in fase di appoggio, è sfortunato e si fa male (dal 34' Felipe 6 - Entra maluccio, poi con calma riesce a crescere).

Missiroli 5,5 - Partita di quantità per il centrocampista, che però sbaglia un paio di appoggi che potrebbero diventare sanguinosi.

Valdifiori 6 - Cerca di ragionare, dando geometrie alla squadra.

Murgia 6,5 - Buona partita, soprattutto in fase di contenimento. Alle volte prova anche la sortita (dal 90' Tunjov s.v.).

Fares 6 - Non giocava dall'anno scorso, dall'inizio. Ha un po' di ruggine ma può essere fondamentale per la fine della stagione (dal 62' Sala s.v.)

Valoti 7 - Il migliore in campo: prima si guadagna un rigore per fallo su Iacoponi, poi fa la stessa cosa per Bruno Alves. Due volte impegna Colombi. Ottima partita.

Petagna 6,5 - Quando serve, sui rigori, c'è. Bella sfida con Bruno Alves.