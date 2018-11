Le pagelle della SPAL - Salvi Lazzari e Antenucci. Everton Luiz disastro

Lazio-SPAL 4-1

Milinkovic-Savic 5.5 - Un'uscita a vuoto, un pasticcio a inizio partita che quasi provoca lo 0-1. Quattro gol subiti sui quali non può nulla.

Felipe 5.5 - Affonda come il resto della squadra, dovendo usare le maniere forti per evitare il peggio.

Vicari 5.5 - Rischia il rosso atterrando Immobile lanciato a rete: graziato. Ma dalle sue parti si sfonda e il passivo poteva essere ben peggiore.

Bonifazi 5 - Dov'era in occasione del gol dell'1-0 di Immobile? (dal 46' Cionek 5.5 - Non riesce ad arginare la marea biancoceleste).

Lazzari 6.5 - In quello che un giorno potrebbe essere il suo stadio fa vedere le sue qualità e la sua velocità, dalla quale nasce l'1-1. Un barlume di positività in un pomeriggio da dimenticare.

Missiroli 5 - Non del tutto esente da colpe in marcatura sul calcio d'angolo che è valso l'1-0 della Lazio e in concorso di colpa con Everton Luiz in occasione del 4-1 di Parolo.

Valdifiori 5.5 - Prova a dare ordine ed equilibrio in mezzo, viene schiacciato nel secondo tempo come molti compagni di squadra.

Everton Luiz 4 - Dà il la all'azione dell'1-1, pasticcia nella sua area dove decide di darsi allo slalom e quasi causa il terzo gol della Lazio. Discorso solamente rinviato nella ripresa quando un suo errore innesca il gol di Cataldi ed è ancora protagonista negativo in occasione del 4-1 di Parolo. (dall'80' Dickmann sv)

Costa 5.5 - Sfortunato in occasione della deviazione del 2-1. Costretto spesso a ripiegare, soffre la superiorità laziale.

Petagna 5 - Va bene il lavoro oscuro, ma davanti non incide proprio. (dal 68' Paloschi sv - Entra a partita quasi compromessa, dopo due minuti la Lazio cala il poker e non c'è più nulla da fare. Ingresso tardivo, non è colpa sua).

Antenucci 6.5 - Vince il ballottaggio con Paloschi e premia la scelta di Semplici segnando da vero rapace dell'area di rigore e sfiorando un gol da artista del pallone.