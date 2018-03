Le pagelle della Spal - Schiattarella prova super, Antenucci si sacrifica

Risultato finale: Spal-Juventus 0-0

Meret 6 - Quando viene chiamato in causa risponde presente, bravo su Douglas Costa nel primo tempo mentre Alex Sandro non fa nulla per metterlo in difficoltà.

Cionek 6,5 - Nulla da eccepire nella prestazione dell'ex Palermo, corrette le sue letture e fa valere i suoi centimetri anche in occasione dei calci piazzati. Roccioso il difensore polacco.

Vicari 6,5 - Deve tenere a bada un cliente scomodo come Higuain, compito superato a buoni voti. L'unica pecca quel calcio di punizione concesso a Dybala sul finire di primo tempo che poteva costare caro alla Spal.

Felipe 6 - Poche sbavature per il centrale brasiliano, bravo a seguire Douglas Costa e Dybala coadiuvato anche dai ripiegamenti difensivi di Costa e Grassi.

Lazzari 6 - Gara di sacrificio per l'esterno della Spal, Alex Sandro non gli apporta particolari pericoli ma lui spinge di meno rispetto ai suoi standard abituali.

Kurtic 5,5 - Poco nel vivo della manovra l'ex Atalanta, nervoso in avvio di gara tanto da prendersi il giallo per un fallo ingenuo ai danni di Asamoah.

Schiattarella 7 - Senza alcun dubbio il migliore in campo della sfida, segue da vicino sia Dybala che Pjanic francobollandoli. Dimostra anche delle buone doti in fase di impostazione.

Grassi 6,5 - Prestazione ordinata e diligente per lui, svolge compiti prettamente difensivi andando spesso a raddoppiare su Douglas Costa dando una mano a Costa.

Costa 6,5 - Esce tra gli applausi del Paolo Mazza, corre fino al novantesimo senza sosta. Pericolose le sue scorribande sulla corsia mancina. (Dal 90' Simic sv).

Antenucci 6,5 - L'idolo di casa Spal non fa mancare la generosità, spesso deve retrocedere fino alla linea di centrocampo per non lasciare campo alla Juventus. Prova anche ad imbastire qualche contropiede. (Dal 89' Floccari sv).

Paloschi 6 - Prova di assoluto sacrificio per l'attaccante di Semplici, difficile per un centravanti giocare lontano dalla porta ma lavora molto per la squadra. (Dal 83' Everton Luiz sv).