Le pagelle della SPAL - Si salva Lazzari. Male sia la difesa che l'attacco

Risultato finale Fiorentina-SPAL 3-0 (18' Pjaca, 28' Milenkovic, 56' Chiesa)

Gomis 5 - Incolpevole sul primo gol di Pjaca. Ma sulla seconda rete di Milenkovic ha più di qualche responsabilità.

Cionek 5,5 - Inizia bene, con qualche chiusura degna di nota. Poi naufraga come tutta la retroguardia della SPAL.

Vicari 5,5 - Non ha particolari colpe sui gol della Fiorentina. Ma anche a causa di una condizione fisica non al massimo sbanda con tutto il resto della difesa estense. (Dal 58esimo Simic 6 - Entra bene in partita e si rende protagonista di due chiusure in area di rigore).

Felipe 5,5 - Come i compagni di reparto, va spesso in difficoltà di fronte agli attacchi gigliati. Soffre la qualità di Pjaca e Chiesa.

Fares 5 - Avvio di gara positivo, con chiusure di livello su Chiesa e una bella cavalcata a tutta fascia che porta ad un cross interessante. Ma l'errore sul gol di Pjaca è una macchia rilevante nella sua prestazione.

Lazzari 6 - Tanta corsa e buona qualità quando arriva sul fondo. E' l'ultimo ad arrendersi, le poche azioni pericolose della SPAL partono dai suoi piedi.

Schiattarella 5,5 - Pensa più alla quantità che alla qualità. Ma fra i palleggiatori viola a centrocampo perde un po' la bussola.

Kurtic 6 - Fra i più positivi della linea mediana di Semplici. Gioca con personalità in entrambe le fasi, giusta l'espulsione cancellata dal VAR nella ripresa.

Missiroli 5 - Non la sua miglior giornata. L'ex Sassuolo viene schiacciato dal centrocampo tecnico della Fiorentina e va spesso in difficoltà. Perde un brutto pallone a centrocampo che porta alla terza rete della Fiorentina. (Dal 66esimo Valoti 6 - Ingresso in campo positivo, ma la partita oramai era già compromessa).

Petagna 5 - Perde il duello fisico con Vitor Hugo. Si mette al servizio della squadra, ma in area di rigore non si vede praticamente mai. (Dal 76esimo Paloschi sv)

Antenucci 5 - Sbaglia la palla gol probabilmente più nitida per la SPAL, di testa nel primo tempo. Non incide come al solito nonostante un buon dinamismo anche a centrocampo.