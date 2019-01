Le pagelle della SPAL - Valoti suona la carica e arriva la cavalleria estense

Risultato finale: Parma 2, SPAL 3.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Viviano 6,5 - Battuto da Inglese per questione di centimetri, due volte, si rifà con un paio di interventi assolutamente decisivi ai fini del risultato.

Bonifazi 6 - Da terzino destro è una novità, ma Semplici ottiene esattamente ciò che voleva: azzerare la pericolosità in contropiede del Parma.

Simic 5 - Quantomeno incauto l'intervento su Inglese che sblocca la sfida: per il Parma poi è tutto in discesa. Dal 67' Antenucci sv.

Felipe 6 - Inglese fa ammattire tutta la difesa, ma l'ex di turno mantiene la calma e guida la retroguardia nel modo migliore, specie nella ripresa.

Fares 7 - Molto accorto nel primo tempo, per il timore di ripartenze ducali. Nella ripresa si lascia andare e trova anche il bolide che vale tre punti. Primo gol in Serie A, alla quarta stagione.

Lazzari 6,5 - Gagliolo lo doma con le cattive, ma anche oggi timbra l'assist: cross arretrato ma dolcissimo, che Valoti devia quel tanto che basta per battere Sepe.

Kurtic 5,5 - Ci prova da ogni posizione, con entrambi i piedi: i risultati sono scarsini, ma è l'ultimo a mollare, uno a cui i tecnici fanno davvero fatica a rinunciare.

Valdifiori 5 - Esce e la SPAL ne segna tre: il doppio svantaggio non è ovviamente da addebitare interamente a lui, ma il salto di qualità alla manovra che era lecito attendersi, non arriva. Dal 68' Valoti 7 - Ha l'enorme merito di riaprire la sfida con il colpo di testa che batte Sepe a pochi secondi dal suo ingresso in campo.

Missiroli 6 - Il più continuo in mezzo: canta e porta la croce, anche se la superiorità ducale nel primo tempo è evidentissima.

Paloschi 5 - La trecentesima tra i professionisti è amara: mai pericoloso, di fronte ai suoi ex tifosi non fa una gran figura, mancando anche il pallone del 3-2 a cinque minuti dalla fine.

Petagna 6,5 - Bastoni gli mette la museruola nel primo tempo, ma si rifà con gli interessi nella ripresa, siglando il gol del 2-2 . Dall'86' Floccari sv.

