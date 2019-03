Le pagelle della SPAL - Vicari, prima volta da ricordare. Attaccanti isolati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Viviano 6 - Interventi efficaci, seppur non perfetti dal punto di vista stilistico. Aver mantenuto la porta inviolata, oggi, significa tanto.

Cionek 6 - Dei tre difensori è quello che soffre un po' di più la pressione del Frosinone. Tuttavia rimedia con interventi sempre efficaci.

Vicari 7 - Sceglie il giorno giusto per realizzare il suo primo gol in Serie A. L'anticipo di testa sul corner di Kurtic è da grande attaccante, in difesa non sbaglia nulla.

Bonifazi 6,5 - Prestazione di grande personalità del centrale ferrarese, sempre attento e concentrato soprattutto negli assalti finali.

Lazzari 5,5 - Non è ancora al top della condizione, non riesce ad arare la fascia come ci aveva abituati. Un paio di disimpegni rischiosi mettono in pericolo la sua squadra.

Murgia 6 - Nessuna giocata trascendentale, ma non sfigura in un match di importanza capitale per il campionato della SPAL. (Dal 57' Schiattarella 6 - Il suo ingresso è determinante per equilibrare la squadra nel momento di massima pressione avversaria).

Missiroli 6 - Prestazione di grande sostanza per l'ex centrocampista del Sassuolo, che si piazza davanti alla difesa e limita al massimo le sortite offensive.

Kurtic 6 - Ha il merito di disegnare la traiettoria vincente da calcio d'angolo, su cui si avventa Vicari. Poi tanta sostanza e lavoro sporco. (Dal 71' Valoti 6 - Buon contributo nel convulso finale, aiuta la squadra a mantenere il prezioso vantaggio).

Fares 6,5 - Diverse sgroppate pericolose sulla fascia sinistra, non ha problemi anche in fase di copertura. Cresce partita dopo partita.

Antenucci 5,5 - Il gol gli manca e non riesce mai a incidere in una partita comunque difficile per gli attaccanti di Semplici, troppo isolati e penalizzati dall'atteggiamento rinunciatario mostrato soprattutto nella ripresa.

Petagna 5,5 - Ben controllato dai difensori di casa, stavolta non trova il guizzo giusto nonostante provi a battersi cercando di sfruttare il fisico. (Dall'86' Felipe s.v.).