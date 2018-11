Le pagelle della Stella Rossa - Degenek in affanno, Marin come un tempo

© foto di Federico De Luca

Borjan 5,5 - Nessuna grave colpa, anche qualche parata. Forse sul primo gol di Mertens poteva piazzarsi meglio, ma di certo non si può etichettare come errore.

Gobeljic 5 - Sempre in affanno perché il Napoli attacca soprattutto dal suo lato. Deve utilizzare i tackle, spesso irregolari, per fermare le avanzate azzurre.

Babic 5,5 -In generale, quando il Napoli gioca a terra, va in difficoltà. Se la cava bene sulle palle alte.

Degenek 5,5 - Più roccioso del collega, un paio di interventi provvidenziali a referto. Ma viene mandato in bambola anche lui dal veloce giropalla del Napoli e si perde Mertens in occasione del 3-1.

Rodic 6 - Mette la museruola a Callejon, gestendone i tagli quasi sempre. Certo è che su cento capita di perderlo, vista l'insistenza avversaria. Ma nei ripiegamenti è efficace e davanti non fa mancare il suo apporto.

Srnic 5 - Viene messo in mezzo dal centrocampo avversario e non riesce a far filtro. Dal 64' Jovancic 6 - Entra con l'atteggiamento giusto, combatte su ogni pallone e dà carica a tutta la squadra.

Krsticic 6 - Quantità? Abbastanza. Ma l'importante è l'ordine che riesce a dare alla mediana. Nei pochi momenti in cui la Stella Rossa gestisce il pallone è sempre lui che prova a guadagnare metri in prima battuta.

Ben 6,5 - Tra i più intraprendenti, parte dalla corsia e cerca sempre di creare pericoli. A volte un po' disordinato, ma quantomeno ci prova. E poi trova la rete della bandiera con un bell'inserimento alle spalle di Mario Rui e dimostrando di saper essere freddo davanti ad Ospina.

Marin 7 - Stasera a tratti ha ricordato il talento che il Chelsea aveva pagato addirittura 14 milioni qualche anno fa. La classe, d'altronde, deve averla per forza. Un paio di giocate da calciatore-oltre, più forte dei compagni, come l'assist delizioso per Ben, in un corridoio che solo lui vede.

Simic 5,5 - Si vede poco in fase offensiva, ma cerca di aiutare dietro mostrando di avere spirito di sacrificio. Dal 78' Ebecilio s.v.

Stoiljkovic 5 - Completamente impalpabile. Tocca due palloni in un tempo, così all'intervallo Milojevic decide di metterlo fuori per dare nuova linfa all'attacco. Dal 46' Joveljic 5,5 - Ci mette impegno, ma anche lui si vede troppo poco.