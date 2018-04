Le pagelle dell’Hellas – Decide Romulo, male Souprayen

Risultato finale: Hellas Verona-Cagliari 1-0.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicolas 7 - Una gran giornata, due grandissime parate. Salva il punteggio con un paio di miracoli, in uscita da sempre sicurezza.

Ferrari A. 6 - Buona prova, concede pochissimo spazio. Non si fa mai sorprendere, non gli manca mai la solidità difensiva.

Vuković 6.5 - Solito dominio sui palloni alti, non concede praticamente nulla. Gestisce con tranquillità tutta la linea difensiva.

Bianchetti 6 - Come il compagno di reparto gestisce molto bene le giocate difensive e dà molta sicurezza.

Souprayen 5 - Dalle sue parti si sfonda con troppa facilità, non riesce quasi mai a bloccare le giocate degli avversari.

Romulo 6.5 - Si presenta sul dischetto e non sbaglia, nonostante un pallone pesante. Trascina la sua squadra ad una vittoria importantissima.

Zuculini 6.5 - Fa dà schermo davanti alla difesa, non sbaglia nulla. Bene in entrambe le fasi, non si fa mai sorprendere. (Dal 77’ Tupta 6 - Tiene alta la squadra, non lascia molto spazio agli avversari).

Fossati 6 - Gestisce bene il pallone, aiuta in entrambe le fasi. Non manca nemmeno in fase di inserimento.

Fares 6 - Si sacrifica molto, aiutando i compagni e gestendo molto bene tutte le ripartenze degli ospiti.

Aarons 5.5 - Fa molto movimento, ma spesso non trova la posizione. Prova a galleggiare tra le linee, non riesce mai ad imporsi. (Dal 69’ Caracciolo 6 - Aiuta i compagni in un momento delicato, sfiora anche il gol).

Cerci 6 - Buona prova da parte dell’attaccante degli scaligeri, si muove molto bene e non dà mai punti di riferimento. (Dal 60’ Valoti 6 - Entra bene in campo, fa valere la sua esperienza in mezzo al campo).