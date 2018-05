Le pagelle dell’Hellas Verona - Bene Lee, delude Fossati

Risultato finale: Hellas Verona – Udinese 0-1.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicolas 5.5 - Ha poche colpe sul gol, ma per il resto del match non dà la giusta sicurezza ai suoi. Sbaglia troppe scelte.

Ferrari A. 6 - Gestisce bene le folate offensive degli avversari, concedendo davvero poco in fase difensiva.

Vuković 6 - Non ha molto lavoro da compiere nel secondo tempo, dove limita molto bene Lasagna. Qualche problema nel primo tempo. (Dal 74’ Bearzotti 6 - Non corre rischi, è sempre molto attento).

Caracciolo 6 - In un paio di occasioni si spinge in avanti, senza successo. Dopo un paio di difficoltà si riscatta con un paio di buone letture.

Souprayen 5.5 - Qualche sbavatura di troppo, lascia troppo spazio alle accelerazioni degli avversari. (Dal 66’ Aarons 5.5 - Sbaglia molto, non entra bene in campo).

Romulo 6.5 - Uno dei migliori in campo, ci prova fino alla fine e non smette mai di lottare. Nonostante il verdetto.

Fossati 5 - Troppi errori in fase di impostazione, sbaglia più di qualche apertura. Quando non gira, il Verona si inchioda.

Zuculini 6 - Recupera diversi palloni, prova a fare quello che può. Soprattutto nella prima parte di gara. (Dal 57’ Danzi 5.5 - Paga l’emozione, sbaglia qualche tocco di troppo).

Fares 5 - Non si vede praticamente mai, soltanto in un paio di accelerazioni innocue.

Cerci 5.5 - Un paio di buone giocate, ma è spesso assente. Si muove bene, ma non ha molte occasioni da gol.

Sw Lee 6 - Come al solito si muove bene palla al piede e in più di un’occasione sfiora il suo secondo gol in A.