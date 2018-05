Le pagelle dell’Udinese - Decide Barak, bene la difesa

Risultato finale: Hellas Verona – Udinese 0-1.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bizzarri 6 - Non ha molto lavoro da compiere, bene in uscita e sui palloni alti. Gestisce un momento delicato con la solita esperienza.

Nuytinck 6.5 - Uno dei migliori in fase difensiva. Bene nelle letture ed è sempre attento, soprattutto sulle verticalizzazioni.

Danilo 6 - Guida la linea difensiva e tolte alcune sbavature, gioca una gara solida e d’esperienza.

Samir 6 - Qualche disattenzione di troppo, a volte soffre le accelerazioni dei padroni di casa. Ma per il resto gestisce senza problemi.

Stryger Larsen 6.5 - Non si ferma mai, è sempre in movimento. Sbaglia davvero poco, sulla corsia destra è una sicurezza.

Barák 7 - Decide un match pesantissimo, con un gol che vale oro. Bene in inserimento, la difesa del Verona non lo prende mai.

Behrami 6 - Ogni tanto va in difficoltà, ma sceglie sempre il tempo giusto per intervenire. E diventa fondamentale in un paio di chiusure.

Hallfredsson 6 - Come il compagno di reparto si inserisce molto bene e aiuta la squadra anche quando si deve difendere.

Jankto 6.5 - Gli manca soltanto il gol, ma è sempre propositivo. In più si inventa l’assist per il gol di Barak. (Dall’91’ Maxi Lopez s.v.).

de Paul 6 - Si divora due palle gol, sbaglia troppo. Spesso si perde in azioni personali, ma la sua qualità non si discute. (Dall’82’ Perica s.v.).

Lasagna 6 - Male sul tiro nei primi minuti, poi si mette a disposizione della squadra e gioca con il solito spirito di sacrificio. (Dall’88’ Balic s.v.).