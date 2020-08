Le pagelle dello Shakhtar - Pyatov da incubo, difesa inesistente. Taison non punge

Inter-Shakhtar Donetsk 5-0 (19' Martinez, 64' D'Ambrosio, 74' Martinez, 78' Lukaku, 83' Lukaku)

Pyatov 4.5 - Le premesse fanno tremare i tifosi dello Shakhtar: primi due rinvii sballati che danno il via all’azione offensiva nerazzurra. Si intestardisce a giocare un pallone morbido facilitando il compito ai centrocampisti dell’Inter, mettendo la firma - in negativo - sia sul primo che sul secondo gol.

Dodo 5.5 - Uno dei più propositivi, prova spesso lo scambio di prima intenzione con l’attaccante di riferimento. Accompagna l’azione, ma in area di rigore c’è pochissimo movimento.

Kryvtsov 4.5 - Non è la sua giornata e si vede già dai primi passaggi poco precisi durante il classico giro palla della difesa. Al 19’ ci mette il suo: parte in ritardo e Lautaro ringrazia superando Pyatov di testa. Per il resto del match sbaglia tutto quello che può sbagliare.

Khocholava 5 - Partecipa al disastro collettivo della linea difensiva: possesso palla lentissimo e tanti errori in fase di impostazione. Prova a limitare Lukaku, ma gli inserimenti di Barella lo mandano in crisi.

Matviyenko 5 - Trova pochi spazi quando deve spingere, qualche incertezza anche in fase di non possesso. Ha sulla coscienza il gol di D’Ambrosio, marcatura da rivedere. Dopo la seconda rete incassata inizia a commettere errori a ripetizione.

Marcos Antonio 5.5 - Nel primo tempo è l’unico che prova a spaventare i nerazzurri con un tiro dalla distanza, sfiorando il gol. Prova qualche imbucata, ma il rendimento nella ripresa cala in maniera proporzionale ai gol dell’Inter.

Stepanenko 5 - Dopo un paio di errori si sveglia e riesce ad alzare la qualità della sua prestazione, ma nel secondo tempo crolla come tutta la squadra.

Marlos 5.5 - Duetta bene con Dodo sulla destra, ma Young fa il suo e non concede molto. Spesso è costretto a forzare il passaggio. (Dal 75’ Konoplyanka 5 - Entra con il punteggio già compromesso, ma non fa nulla per poter cambiare le sorti del match).

Alan Patrick 5.5 - Prova a muoversi tra le linee e tocca tanti palloni, ma nella maggior parte dei casi i suoi passaggi non portano a nulla. Si vede pochissimo, esce dopo un’ora di gioco. (Dal 58’ Solomon 5 - Tocca pochissimi palloni e si vede poco, cambio praticamente ininfluente).

Taison 5.5 - È un brutto cliente e Conte lo sa bene, si vede la marcatura che gli riserva durante tutto il match. Senza spazi viene meno anche la sua imprevedibilità, spesso si accentra senza però concludere molto.

Junior Moraes 6 - Ingaggia un duello con i centrali dell’Inter che lo seguono anche dentro gli spogliatoi. Non si intimorisce, ma tra i pochi passaggi e gli spazi inesistenti fa moltissima fatica. Sull'1-0 si divora un'occasione clamorosa, colpendo Handanovic.

Luis Castro 4.5 - Quattro gol in una semifinale europea sono troppi. Conte incarta bene lo Shakhtar, ma lui non cambia modulo: 4-2-3-1 e giocate forzate, zero soluzioni e soltanto due cambi, di cui uno in colpevole ritardo.