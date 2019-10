Le pagelle dello Shakhtar - Pyatov incomprensibile, Dodo entra e segna

Shakhtar-Dinamo Zagabria 2-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pyatov 4,5 - Non perfetta l'uscita sul gol di Olmo. Ingenuo nel commettere il fallo da rigore su Gavranovic: gesto folle e incomprensibile su un calcio d'angolo.

Bolbat 5,5 - Temporeggia troppo e dà un eccessivo spazio a Orsic, che ha il tempo di servire al meglio Olmo per l'1-1. Recupera qualche minuto più tardi con una chiusura provvidenziale sempre sul 99 dei croati (dal 66' Dodo 7 - Entra e segna il 2-2: meglio di ogni possibile aspettativa.)

Kryvtsov 6,5 - Sul parziale di 1-0 salva su un tiro di Gavranovic da due passi.

Matviyenko 5,5 - Un paio di sbavature.

Ismaily 5,5 - Non segue il taglio di Olmo sull'1-1. Meglio nella metà campo offensiva: quando si sgancia viene preso difficilmente dagli avversari.

Stepanenko 6 - Dà equilibrio alla squadra con il suo senso della posizione.

Alan Patrick 6,5 - Geniale il passaggio filtrante a smarcare Dodo per il 2-2 dello Shakhtar.

Marlos 6 - Voluta o meno, è sua la palla a liberare Konoplyanka per il momentaneo vantaggio dello Shakhtar (dall'84 Kovalenko s.v.)

Taison 6,5 - Viene marcato quasi a uomo, ma nonostante ciò è sempre pericoloso. Tutte le azioni offensive passano dai suoi elegantissimi piedi.

Konoplyanka 7 - Ha il merito di sbloccare la gara con tempismo e freddezza (dal 66' Solomon 6,5 - Punta l'uomo e lo salta sempre. Cambio azzeccato.)

Moraes 6 - Tira in porta per la prima volta dopo un'ora di gioco e mette i brividi alla Dinamo. Nel finale è pericoloso in un paio di circostanze.