Le pagelle dello Shakhtar - Trubin superstar, Stepanenko guida la difesa, Marlos non incide

Trubin 7 - Una serata da ricordare per il giovane portiere che ha scalzato nelle gerarchie un certo Pyatov. Vola a mettere in corner un colpo di testa di Lukaku nella ripresa e poi salva su Eriksen oltre ad una serie di uscite alta fatte sempre con il tempo giusto.

Bondar 6,5 - Non parte benissimo dimenticandosi di Lautaro in occasione della traversa oppure lasciando girare sempre l’argentino in area. Cresce col passare dei minuti e gli interventi con cui si immola sulla conclusione di De Vrij nel primo tempo e su Brozovic nella ripresa sono da applausi.

Stepanenko 6,5 - Castro lo schiera al centro della difesa con l’intenzione di costruire l’azione dal basso e allo stesso tempo rimpolpare il reparto arretrato. Gioca spesso d’anticipo con eleganza.

Vitao 6 - Non bada alla forma ma alla sostanza non preoccupandosi di regalare qualche calcio d’angolo di troppo all’Inter. Viene ammonito per un intervento da dietro su Lukaku che sarebbe da arancione, lascia il campo per un problema muscolare (Dal 38’ Khocholava 6,5 - Non è mai facile entrare a freddo specie quando l’avversario si chiama Lukaku ma disputa una gara ordinata).

Dodo 6 - Spinge pochissimo dedicandosi di più alla fase difensiva e giocando praticamente sulla linea della retroguardia. E’ però il primo dei suoi a impegnare Handanovic con una conclusione dalla distanza.

Kovalenko 6 - Pochi guizzi degni di nota, si limita a cercare di chiudere gli spazi in difesa in una partita che lo Shakhtar gioca per non subire il gol per un pareggio che vale la “retrocessione” in Europa League.

Maycon 6 - Si allarga spesso sulla sinistra nel tentativo di creare superiorità numerica. Commette qualche sbavatura nell’impostazione dell’azione, roccioso quando deve difendere la propria area di rigore.

Matviyenko 5,5 - Dalla sua parte Hakimi lo supera spesso con troppa facilità e per contro non riesce ad andare via come saprebbe fare sulla corsia di sinistra. Perde anche qualche pallone che sarebbe potuto costare caro.

Tete 6 - Le occasioni di farsi vedere in avanti non sono tantissime ma si sacrifica per i compagni. L’unica occasione che ha, poco prima di uscire, chiama Handanovic al grande intervento (Dal 65’ Solomon 6 - Prova a dare rapidità nella manovra specie nelle ripartenze sfruttando i varchi lasciati dall’Inter)

Marlos 5,5 - Dovrebbe essere l’uomo più avanzato della sua squadra ma in realtà, per non dare punti di riferimento, cambia spesso di posizione arretrando il proprio raggio d’azione. Poco pericoloso in avanti (Dal 66’ Alan Patrick 6 - Entra nel momento di maggiore spinta della formazione nerazzurra ma disputa una mezzora ordinata a difesa della propria area di rigore).

Taison 6 - In una partita prettamente difensiva della sua squadra, cerca di alzare il baricentro tenendo il pallone e conquistando diversi calci di punizione (Dall’87’ Dentinho sv).