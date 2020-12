Le pagelle dello Spezia - Nzola segna e combatte, Estevez e Bastoni fermati soltanto dai pali

SPEZIA-LAZIO 1-2 - 16' Immobile (L); 32' Milinkovic-Savic (L); 64' Nzola

Provedel 6 - Rischia poco dalla sue parti ma è comunque costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco in due occasioni senza responsabilità. E’ comunque attento sulle sortite della Lazio.

Ferrer 6 - Non spinge molto sulla corsia di destra ma controlla molto bene Marusic dalla sua parte senza permettere all’avversario di pungere dalle parti di Provede. Preciso anche nelle diagonali.

Chabot 6,5 - Ritorna in campo dal primo minuto e non tradisce la fiducia di Italiano. Gioca sempre d’anticipo sull’avversario e si fa vedere anche in avanti sganciandosi non solo sui calci da fermo.

Terzi 6 - Festeggia quota 200 partita con la maglia dello Spezia con una partita in cui sbaglia pochissimo nelle chiusure. Unico neo quando atterra Immobile causando la punizione del 2-0 per la Lazio.

Bastoni 6 - Inizia mostrando qualche difficoltà su Lazzari che gli porta anche ad essere ammonito. Cresce col passare dei minuti colpendo il palo e facendo vedere diverse sortite per traversoni pericolosi (Dal 46’ Marchizza 6 - Entra bene in un match che potrebbe essere complicato vista la qualità degli avversari ma non sfigura).

Estevez 6,5 - Dinamismo e tanta lotta a centrocampo per l’argentino di Italiano che sporca subito i guantoni a Reina che devia sul palo una conclusone potente dopo tre minuti dal fischio d’avvio di Chiffi.

Ricci 6,5 - Qualità e quantità in mezzo al campo. Dirige l’orchestra con grande qualità e personalità cercando sempre il passaggio palla a terra al compagno più vicino oppure aprendo sugli esterni.

Maggiore 5,5 - Quanto pesa nella valutazione l’ingenuità sul gol di Immobile quando si fa soffiare il pallone da Milinkovic-Savic. Per il resto disputa la solita partita propositiva e di combattimento (Dal 67’ Deiola 6 - Dà il proprio apporto nel forcing finale mettendo in campo una buona qualità).

Farias 6,5 - Ottime giocate che mandando in tilt i difensori della Lazio. Gli manca soltanto il gol che non arriva solo a causa di un salvataggio sulla linea da parte di Radu nella ripresa (Dal 67’ Agudelo 6 - Spinge molto sulla destra superando in qualche frangente Marusic ma manca forse nell’ultimo passaggio).

Nzola 6,5 - Lotta e fa a sportellate con la difesa della Lazio. Gioca molto per la squadra, si abbassa molto per cercare il dialogo con i compagni nella costruzione della manovra aquilotta e trova il gol che riapre il match.

Gyasi 6 - Sfiora il gol in un paio di occasioni ma, al contrario di Cagliari, la gioia resta strozzata in gol. Per il resto mette in mostra la sua velocità.

Vincenzo Italiano 7 - Ormai il suo Spezia è una piacevole conferma del nostro campionato. A prescindere dal risultato e dall’avversario che ha di fronte, la sua squadra gioca sempre e propone calcio ma, oggi, viene fermata solo dai legni.