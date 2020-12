Le pagelle dello Spezia – Ricci illumina, Nzola non si ferma più. Terzi la combina grossa

vedi letture

SPEZIA-GENOA 1-2

Marcatori: 10’ Nzola (S), 15’ Destro (G), 74' rig. Criscito (G)

Provedel 6 – Non particolarmente reattivo sul gol subito. Si riscatta con una bella parata nel finale su Scamacca.

Vignali 5,5 – Copre le spalle a Gyasi, con più di qualche sbavatura. Opposizione troppo morbida sulla girata vincente di Destro.

Chabot 5,5 – Condizionato dal cartellino giallo rimediato dopo pochi minuti, lascia involarsi Pandev. Dopo rischia il rosso in un contrasto con Behrami. Resta negli spogliatoi. (46’ Terzi 4,5 – Sbaglia tanto e atterra Behrami con un intervento scomposto, causando il rigore del sorpasso).

Erlic 6 – Subito ammonito, non si scompone. Attento nella chiusura degli spazi, mette una pezza in più di una occasione. Finisce da centravanti aggiunto.

Marchizza 5,5 – Più difensore di Bastoni, bada soprattutto alla copertura. Contributo nulla in fase di spinta.

Estevez 6 – La catena di destra con Gyasi funziona che è una meraviglia. Avvia l’azione del primo gol con una buona intuizione (77' Deiola sv)

Ricci 6,5 – Faro del centrocampo di Italiano, riconquista tanti palloni e si propone sempre con personalità per verticalizzare di prima. (84' Piccoli 6 - Pochi minuti ma fa sentire subito il suo peso, supportando in avanti Nzola).

Maggiore 6 – Fa la guerra a tutti, aggredendo le seconde palle. Gli manca solo un po’ di cattiveria al momento di concludere l’azione. (77’ Bartolomei 6 – Sfiora la rete del pareggio con un bolide mancino che esce di un niente).

Gyasi 6,5 – Crea sempre le premesse di pericolosità. Sforna un assist perfetto per Nzola e dispensa giocate di qualità.

Nzola 6,5 – Si abbassa, attacca la profondità. Segna il settimo gol in dieci partite di Serie A, niente male per un debuttante.

Farias 6 – Viene dentro al campo per legare i reparti e provare a cucire il gioco. Non la prende bene quando viene richiamato in panchina. (60’ Mastinu 5,5 – Italiano lo mette dentro per dare maggiore vivacità nell’uno contro uno ma non salta mai l’uomo).

All. Italiano 5,5 - La sua mano si vede, piace come la squadra vuole sempre giocare però servirebbe maggior concretezza e stavolta alcune scelte non si rivelano azzeccate. Non incide col cambio tra Farias e Mastinu. E l'inserimento di Piccoli al fianco di Nzola è sembrato troppo tardivo.