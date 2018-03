Le pagelle dello Swansea - Abraham l'ultimo a mollare, peggiore Carroll

Risultato finale: Swansea-Tottenham 0-3

Nordfeldt 6.5 - Gli è impossibile trovare le contromisure sui tiri di Eriksen e Lamela che valgono il doppio vantaggio ospite nel primo tempo. Su Dier si supera volando al sette, ma capitola definitivamente 12 minuti dopo sulla conclusione potente ma non angolatissima del centrocampista danese.

Naughton 5 - Si avventura spesso in dribbling che non appartengono al suo repertorio e che mettono in imbarazzo l'intera retroguardia. Carvalhal lo lascia negli spogliatoi all'intervallo per provare qualcosa di diverso a livello tattico. Dal 46' Narsingh 5.5 L'effetto sorpresa causato dal suo ingresso in campo dura il tempo di un caffè. Poi Lucas lo punta con regolarità mettendone in luce i difetti difensivi.

Van der Hoorn 5 - Disorientato dai movimenti improvvisi e dalle finte ubriacanti degli avversari di turno. Perde la bussola troppo presto. Dall'81' Roberts sv .

Bartley 5 - Nei pressi dell'area piccola ogni pallone vagante è di sua proprietà. Meno preciso (eufemismo) quando deve accorciare sui tiratori scelti che bucano la porta di Nordfeldt.

Mawson 6 - L'unico del trio difensivo a salvarsi mentre la banca affonda sotto i colpi di Eriksen e Lamela. Rischia spesso l'anticipo, che gli riesce puntualmente.

Olsson 6 - Uno dei pochissimi che ci prova. Con coraggio, in avvio di ripresa, conduce una rara sortita e con un tiro avvelenato impegna Vorm. Suonando inutilmente la carica.

Ki 5 - Rimane a guardare Lamela quando serve tra le linee Eriksen per il punto dell'1-0. In generale non offre nessuno spunto in entrambe le due fasi di gioco.

Carroll 4.5 - Sbaglia tutto quello che si può sbagliare, forse anche di più. Spesso complica il pane davanti alla sua area, come quando scopre il fianco per il gol del 3-0 che chiude la contesa.

Clucas 4.5 - Resta a guardare il gioco ammaliante degli Spurs come se fosse uno spettatore abusivo senza biglietto in mezzo al campo.

Dyer 5 - La sua gara dura una manciata di secondi, non appena Vorm esce a valanga per togliergli la possibilità di andare a rete. Dall'87' Routledge sv .

Abraham 6 - Il più giovane della truppa gallese è l'ultimo a mollare. Interpreta meglio di tutti la gara nei compiti assegnatigli da Carvalhal, il problema è che viene abbandonato sovente al suo destino.