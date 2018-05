Le pagelle dello United - Jones da censura. Pogba, imprecisione fatale

Risultato finale: Chelsea-Manchester United 1-0

De Gea 6.5 - Risponde presente alla prima sollecitazione di Hazard, che qualche minuto più in là si vendica spiazzandolo dal dischetto. Tiene in vita i suoi fino al triplice fischio respingendo un tiro di Alonso tutt'altro che insidioso.

Valencia 6 - Quando Hazard non lo costringe a rinculare in difesa, l'ecuadoriano diventa un fattore nella metà campo avversaria con la palla nei piedi. Attacca spesso a testa bassa, un demerito se lo provi contro le linee strette del Chelsea.

Smalling 5.5 - Forse subisce il contraccolpo della mancata convocazione ai Mondiali oppure la fragilità del compagno di reparto. Alla fine della fiera, quel che traspare è troppa insicurezza.

Jones 5 - La postura del corpo con cui approccia all'attacco alla profondità di Hazard è da censura. Cerca di rimediare all'errore di concetto tentando il recupero disperato, ma finisce per franare addosso al belga in piena area di rigore. Per sua fortuna la tripla sanzione è stata messa al bando. Dall'87' Mata sv

Young 5.5 - Tra gli innumerevoli cross calibrati in mezzo dall'inglese nell'arco del match solo uno si può definire vagamente interessante (quello per Jones al tramonto di primo tempo). Si spegne con l'invecchiare della partita, fino a rischiare di regalare il penalty toccando in maniera malandrina di mano un cross di Moses.

Herrera 6 - Mette tutto quello che ha, forse anche di più. E' tra quelli che alimenta l'assedio prolungato dello United che si conclude in un nulla di fatto.

Matic 6 - Serata amara per il grande ex, beffato in finale dai suoi nuovi nemici dopo aver condiviso la mestizia della sconfitta con loro appena un anno fa. Eppure ci prova a cambiare le sorti di un destino praticamente scritto, sia con la lucidità dei suoi passaggi ma anche esplorando la soluzione del tiro dalla distanza.

Pogba 6. L'unico che dà la sensazione di poter ribaltare il pronostico dopo il gol di Hazard. Il francese, mettendo in ritmo se stesso e i compagni, è quello più pericoloso dalle parti di Courtois. Anche se si macchia della colpa di dilapidare la chance monumentale del pari.

Lingard 5.5 - Non si accende praticamente mai, diventando inutile alla causa quando c'è da recuperare il gol di svantaggio. Dal 73' Martial 5.5 Due-tre fiammate spente spesso dall'approssimazione delle sue giocate o dalla concentrazione degli avversari.

Rashford 5.5 - Dopo un primo tempo da scena muta, l'inglese rientra in campo con personalità. Sua la prima conclusione che impegna veramente Courtois, come è di sua proprietà il gol divorato al 72'. Dal 73' Lukaku 5.5 Non è al meglio e infatti scende in campo come mossa della disperazione. Pur concedendogli l'alibi della condizione fisica, il belga risulta insufficiente.

Sanchez 5.5 - Generoso nella peggiore accezione del termine che si vuole attribuire a un attaccante. Fa e disfa con una regolarità disarmante che risulta dannosa nell'economia del gioco di Mourinho, e in più fa un passaggio a vuoto in zona gol dopo otto gare in cui aveva sempre timbrato a Wembley.