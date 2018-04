Le pagelle dello United - Pogba, due gol sopra le polemiche. Sanchez superlativo

Risultato finale: Manchester City-Manchester United 2-3

De Gea 7.5 - Assiste, inerme, all'esibizione del City nel primo tempo che gli lascia sul groppone due gol. Scruta l'orizzonte esultando come un matto ai gol di Pogba e Smalling che valgono la rimonta fino a quando, con la mano di richiamo, diventa protagonista in prima persona togliendo da sotto la traversa il 3-3 già fatto di Aguero. Nella mischia furibonda di fine secondo tempo compie il secondo intervento decisivo in pochi minuti.

Valencia 5.5 - Sotto pressione, quando il City preme sull'acceleratore, non fa una gran figura a livello difensivo. Si scrolla di dosso la tensione con l'andare avanti del match, non senza andare in sofferenza anche nelle fasi finali.

Bailly 5.5 - In tilt di fronte alla sfuriate di Sterling e le imbucate di Silva e Sané. Si ristabilisce sui suoi livelli appena passa la mareggiata celeste.

Smalling 6.5 - Simbolo di una partita senza senso, l'inglese inizia come peggio non si potrebbe facendosi sovrastare da Kompany in occasione dell'1-0. Si redime a un tempo di distanza dopo sorprendendo il belga e spingendo in porta col piattone il definitivo 3-2.

Young 5 - Miracolato, in una sola parola. Pronti, via e tocca inopinatamente di mano in area il cross di Silva senza che, per sua fortuna, Atkinson lo veda. Tra le varie topiche commesse raggiunge il climax personale entrando in gioco pericolosissimo su Aguero in area. Ma anche lì il direttore di gara lo grazia misteriosamente.

Ander Herrera 6.5 - Con orgoglio, gonfia il petto per appoggiare a Pogba la palla che avvia la rimonta. Da arma difensiva di Mourinho diventa quella che contribuisce a minare le certezze del City. Dal 94' Lindelof sv .

Matic 5.5 - Troppo compassato di fronte al flipper di Etihad Stadium acceso da Silva e compagni. Diventa anche il perno attorno al quale Gudogan si inventa la veronica che vale il 2-0.

Pogba 8 - Due gol sopra la polemica Guardiola-Raiola, il francese sfodera una prestazione da leader emotivo cambiando le sorti di una partita ormai compromesso inchiodando a rete i punti del 2-1 e 2-2. Finalmente decisivo senza se né ma.

Lingard 5.5 - Il giocatore 'tattico' per antonomasia di Mourinho non rispetta le attese risultando poco incisivo davanti e poco utile nell'economia del gioco. Dall'85' McTominay sv .

Lukaku 5.5 - Abbandonato a se stesso nel primo tempo, per mettersi in mostra commette un fallo di frustrazione da giallo su Kompany. Nella ripresa non va tanto meglio, visto che entra solo come attore non protagonista nel film 'remuntada' messo in campo dagli uomini di Mourinho.

Sanchez 8 - Pogba si prende le copertine, Sanchez tutti i complimenti dello Special One che ne sa riconoscere i grandi meriti. Da una sua serpentina classica con annesso assist si accende la fiammella della speranza dei Red Devils. Poi alimentata ancora dal cileno con altri due cross al bacio che valgono il tripudio rosso. Dall'82' Rashford sv .