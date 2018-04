Le pagelle dello United - Pogba rinforza l'assioma Mou. Fellaini ci mette la testa

Risultato finale: Manchester United-Arsenal 2-1

De Gea 6 - Ordinaria amministrazione per il già proclamato miglior portiere della Premier 2017-2018. Titolo che non è mai stato messo seriamente alla prova da Aubameyang e compagni, anche perché il radente chirurgico dell'ex Mkhitaryan è la classica coltellata alla schiena che non si può prevedere.

Valencia 6.5 - Da un suo break nei pressi della linea mediana nasce la ripartenza letale che vale il gol del vantaggio. Qualche minuto più in là, sfruttando la sua aggressività, replica l'azione ma l'esito è opposto a quello precedente.

Lindelof 6 - Poche faccende da sbrigare in area, dove non lesina qualche spazzata poco appariscente ma efficace.

Smalling 6 - Cambia il partner di reparto, non varia lo standard della sua prestazione: nessuna sbavatura per l'inglese, che utilizza giustamente la cautela quando Mkhitaryan entra a tutta velocità nel suo raggio d'azione.

Young 7 - In difesa, salvo rare eccezioni nel corso della stagione, si sta dimostrando più di un ex esterno offensivo adattato. Del quale conserva le caratteristiche nella metà campo avversaria, come quando vince puntualmente il duello con il dirimpettaio Bellerin. Colpendo anche un palo casuale con un cross e pennellando sulla testa di Fellaini il cross che vale il 2-1 definitivo.

Herrera 6.5 - E' l'uno degli undici in campo che dà un senso al tutto: la sua presenza equilibra le due fasi. Fellaini 6.5 Tra i migliori al mondo nel gioco aereo, il belga cavalca il suo cavallo di battaglia non appena Mourinho lo getta nella mischia: di testa prima coglie un palo, poi la manda al sette per il sorpasso decisivo.

Matic 6 - Quando le due mezzali che ti guardano le spalle sono così applicate, il compito si semplifica per il serbo. Che comunque offre il suo contributo prezioso davanti alla difesa e in fase di proposizione. Pigro in occasione della palla contesa che porta al pari ospite.

Pogba 7 - “Se Pogba gioca bene, lo United gioca bene”, ha detto Mourinho in settimana. Il francese rinforza l'assioma e lo fa con tanto di prestazione piena e gol, anche per ammutolire quelli che lo giudicano guardando solo le statistiche.

Lingard 6 - Non c'è un momento in cui stia fermo. Sempre acceso, spesso in anticipo sulla concorrenza. Dal 64' Martial 6 Lo spunto palla al piede non è quello dei tempi migliori, però riesce a risultare utile.

Lukaku 6.5 - 50esima presenza con la maglia dello United di sacrificio e sponde per il belga. Centravanti che non prova alcun fastidio a sporcarsi la maglia per il bene della squadra, anche a costo rimetterci in prima persona con un infortunio. Dal 50' – Rashford 6 Non un impatto memorabile sulla gara, ma almeno contribuisce a dare nuova linfa all'attacco dei Diavoli Rossi. Riesce anche a segnare, ma il gol gli viene giustamente tolto.