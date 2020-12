Le pagelle dello Young Boys - Brutto il gesto di Camara, Nsame illude, Von Ballmoos incolpevole

Von Ballmoos 6 - Evita un passivo che sarebbe stato decisamente peggiore. Non sarà bello stilisticamente in certe occasioni ma risulta comunque efficace come in occasione di alcune uscite fuori dall'area con i piedi. Ci era arrivato sulla conclusione di Pedro ma si è dovuto inchinare alla ribattuta di Borja Mayoral, al capolavoro di Calafiori e alla rete di Dzeko.

Camara 4 - Quando i giocatori della Roma lo puntano in velocità va in difficoltà, come in due occasioni su Borja Mayoral su cui Von Ballmoos ci mette una pezza. Conclude la partita anticipatamente per un brutto fallo di reazione ai danni di Mkhitaryan.

Zesiger 5 - Anche lui va in difficoltà quando gli attaccanti della Roma giocano in maniera rapida dalle sue parti. Impreciso il suo rinvio di testa in occasione del terzo gol della Roma realizzato da Edin Dzeko.

Lefort 5,5 - E' più ordinato al centro della difesa. Provvidenziale il suo recupero su Pedro, solo davanti a Von Ballmoos, nel primo tempo. Nella ripresa viene superato con troppa facilità da Bruno Peres nell'azione del 3-1 della Roma.

Hefti 5,5 - Pronti, via e si perde Calafiori in occasione del primo acuto giallorosso di questo match. Duella con il giovane esterno giallorosso ma è troppo timido quando deve accompagnare l'azione.

Rieder 5,5 - Meno in palla rispetto alla partita di andata ma il giovane centrocampista ha qualità e avrà certamente altre occasioni per far vedere le sue doti. Non questa sera (Dal 58' Sierro 6 - Più ordinato in mezzo al campo, fa girare il pallone con ordine).

Aebischer 5 - Perde diversi palloni nel primo tempo che sarebbero potuti costare caro ai suoi. Commette diverse scorrettezze e svirgola il rinvio che poi porta al capolavoro di Calafiori (Dal 67' Gaudino 6 - Entra bene nel match, si fa vedere per delle buone giocate in velocità).

Garcia 5 - Avrebbe meritato l'ammonizione nelle prime battute del match. Dalla sua parte Bruno Peres spinge con insistenza, in ritardo nella chiusura in occasione del pareggio giallorosso realizzato da Mayoral (Dal 68' Elia 5,5 - Non riesce a cambiare volto all'attacco, si vede poco nella manovra della sua squadra).

Fassnacht 5 - Sottotono questa sera. Seoane lo sposta dalla fascia destra a quella sinistra ma non cambia molto la situazione. Viene fermato molto bene dalla retroguardia giallorossa.

Nsame 6,5 - Si costruisce la rete del momentaneo vantaggio mettendoci dentro le sue qualità migliori come la velocità e la tecnica, superando Cristiante e battendo Pau Lopez in diagonale (Dal 76' Siebatcheu sv).

Ngamaleu 6 - Viene cercato spesso dai suoi compagni, si fa notare per la sua velocità. Nella seconda frazione di gara però cala di intensità e Seoane lo sostituisce (Dal 77' Mambimbi sv).