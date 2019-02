Le pagelle dello Zurigo - Odey evanescente, la difesa regge quanto può

Brecher 5,5 - Non impeccabile né in un'occasione nel primo tempo né sul gol del 2-0 di Ounas, quando si fa sorprendere sul suo palo. Ma si supera in almeno due occasioni, specialmente nel finale su Milik.

Winter 6 - Ha buona gamba e tiene spesso bene nel duello con Ghoulam, ribattendo tanti dei suoi cross. Meno propositivo del solito in attacco.

Bangura 6,5 - Piuttosto attento, se il passivo non è superiore buona parte del merito è sua. Intercetta tanti palloni in area, anticipando gli attaccanti azzurri.

Kryeziu 6 - Comincia bene, nei primi minuti è tra i migliori, attenzione altissima. Qualche sbavatura nella ripresa non gli impedisce di raggiungere la sufficienza.

Kololli 6 - Tanta corsa sulla fascia, lavora in entrambe le fasi e spinge molto negli uno contro uno con Hysaj. Buona prova. Dall'82' Kharabadze s.v.

Khelifi 5,5 - Ha una delle migliori palle gol della partita, ma non la trasforma. Per il resto compare a tratti, una corrente alternata che non basta per impensierire la difesa del Napoli.

Sohm 5 - Il più piccolo in campo, classe 2001, mostra buona personalità ma troppa frenesia nelle giocate. Spesso impreciso, un banco di prova così impegnativo non gli facilita la serata.

Domgjoni 5 - Troppo spesso s'assenta, mai sale in cattedra. Troppo lento e macchinoso.

Schonbachler 5,5 - Spesso si sacrifica in difesa, sfrutta le sue doti in accelerazione per creare qualche pericolo. Anche lui però si accende solo in parte. Dal 65' Krasniqi 5,5 - Non riesce ad incidere, troppo confusionario.

Odey 5 - Evanescente. Si muove tanto, mette pressione, ma non è mai pericoloso e non crea mai un'occasione per i suoi. Dal 60' Zumberi 6 - Un paio di tentativi dalla distanza. Vien da dire che quantomeno lui ci prova anche negli ultimi minuti.

Ceesay 5,5 - Ci mette grinta e fisico, nel primo tempo è tra i più pericolosi, ma la difesa del Napoli lo argina bene e gli rende la vita complicata.