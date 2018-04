Le pagelle di Adjapong: pomeriggio da dimenticare, dura 29'

© foto di Federico Gaetano

Pomeriggio assolutamente da dimenticare per Claud Adjapong, che lascia il Sassuolo in dieci dopo mezz'ora con un intervento killer su Sorrentino. Il nazionale azzurro affonda il tackle senza motivi apparenti, guadagnando lo spogliatoio in netto anticipo sulla tabella di marcia: i neroverdi guadagnano il punto grazie al calcio piazzato di Cassata, ma le pagelle sull'esterno sono comunque impietose. Bocciatura netta e unanime, anche se la giovane età è una parziale scusante all'atto sconsiderato di ieri.

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4

Tuttomercatoweb.com: 4,5