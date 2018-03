Le pagelle di Alisson: ancora super. Parate da Champions per la Roma

© foto di Federico Gaetano

La Roma vince, non prende gol e ringrazia ancora una volta Alisson, portiere brasiliano che non smette mai di stupire. Terza vittoria consecutiva per i giallorossi che hanno però dovuto sudare molto per avere la meglio sul Crotone, pericoloso in mote occasioni. L'estremo difensore dei capitolini ha però chiuso la porta in faccia agli attaccanti dei calabresi e Di Francesco si gode quello che probabilmente è il miglior portiere del campionato, puntando alla qualificazione in Champions League che renderebbe ottima la stagione dei capitolini, arrivati anche ai quarti nella ex Coppa dei Campioni.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7

Il Messaggero: 7