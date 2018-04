Le pagelle di Alisson: i compagni lo tradiscono, serata da umano

© foto di www.imagephotoagency.it

L'incipit del Corriere della Sera è perfetto: "Ha un palo per amico e due amici per carnefici". Gli autogol di Manolas e De Rossi sorprendono il portierone verdeoro, che passa una serata da essere umano e non da supereroe, come aveva ormai abituato. Il Corriere della Sera è innocentista, premiando il portiere con una sufficienza piena, mentre la Gazzetta va controcorrente e dà 5,5 al brasiliano. In generale non è stata una serata facile per Alisson, tradito più dalle incertezze dei compagni di squadra della Roma più che dalle proprie. Senza dimenticare, naturalmente, l'abilità dell'avversario.

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6