Le pagelle di Allegri. serata da dimenticare e scelte discutibili

© foto di www.imagephotoagency.it

Le sue scelte hanno fatto discutere, la disfatta della Juventus anche, ma nel post gara Massimiliano Allegri ha comunque parlato di cose positive nella prestazione della sua Juventus che è rimasta in partita, e forse avrebbe meritato qualcosina in più, fino alla rete dello 0-2. Quasi impossibile pensare a una rimonta tra una settimana al Bernabeu ma il tecnico ha il dovere di crederci, per dimenticare al più presto la disfatta dell'Allianz Stadium che ha bissato quella di Cardiff dello scorso giugno.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5