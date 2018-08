Le pagelle di Antenucci: gran gol per il secondo successo della SPAL

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un gol decisivo per la seconda vittoria consecutiva della sua SPAL. Mirko Antenucci ha ripreso a segnare e a trascinare i biancazzurri che fino a questo momento, anche se siamo soltanto alla seconda giornata, sono la sorpresa della Serie A. Splendida la rete che ha piegato il Parma al Mazza, per il secondo 1-0 consecutivo che ha regalato altri tre punti a Leonardo Semplici. Il capitano è stato decisivo, come spesso accaduto anche l'anno scorso e il tecnico può sorridere, sapendo di poter contare sui suoi gol per raggiungere la salvezza il più presto possibile.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7