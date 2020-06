Le pagelle di Atalanta-Sassuolo 4-1: Papu in forma Champions. Marlon, che sbandate

Atalanta-Sassuolo 4-1 (16’ Djimsiti, 31’ Zapata, 37’ aut. Bourabia, 66’ Zapata, 90+2’ Bourabia)

ATALANTA

Gollini 7 - Dal risultato non si direbbe, ma durante i 90' c'è stata gloria anche per lui. Due volte in chiusura di primo tempo e in avvio di ripresa, quando si supera con un miracolo su Defrel

Caldara 6,5 - Attento, pronto, concentrato. Sembra tornato il Caldara che attirò su di sé gli occhi della Juventus. Suo l'assist per il primo gol di Djimsiti

Djimsiti 7 - Semplicemente perfetto, in difesa e in attacco. Segna la rete che apre le danze e che fa dimenticare le tossine degli ultimi mesi, poi si piazza là dietro e non ne fa passare una (dall'86 Toloi 5,5 - Entra e regala la punizione con cui il Sassuolo trova il gol al 92').

Palomino 6,5 - A inizio partita è il più presente, andando a chiudere in almeno 2-3 occasioni pericolose. Poi resta più in ombra ma gestisce bene la gara

Hateboer 6 - Gioca più basso rispetto al solito, praticamente sulla linea dei difensori. Per questo il suo apporto offensivo è contenuto, mentre in difesa è attento e sempre presente

Freuler 6 - Partita giocata nell'ombra, dal centrocampista di Gasperini. Dà sostanza e copre le spalle ai tanti funamboli offensivi presenti in campo (dal 69' Malinovskyi 6 - Entra quando la partita è già decisa. Si piazza a centrocampo e prova qualche giocata)

De Roon 6,5 - Molto bene in fase di copertura. Regala sostanza e agonismo al centrocampo nerazzurro, ottimo in fase di chiusura su 2-3 affondi del Sassuolo

Gosens 7 - Nel primo tempo è uno dei migliori. Percussioni continue e sempre pericolose a sinistra, il secondo ed il terzo gol arrivano da sue iniziative (dal 69' Castagne 6,5 - Sostituisce Gosens e lo rimpiazza anche nell'apporto alla partita. 2-3 discese sulla sinistra di gran livello)

Pasalic 6,5 - Parte piano, cresce alla distanza. Gli viene annullato un gol, ma è spesso presente in zona quando la Dea costruisce azioni pericolose

Gomez 7,5 - Solita prestazione a tutto campo per il Papu. Illumina ogni azione dell'Atalanta, serve assist per i gol e tiene impegnata da solo la retroguardia neroverde (dall'88' Colley sv)

Zapata 7,5 - All'inizio sembra appesantito dai carichi di lavoro. Ci mette poco a scrollarsi di dosso la fatica e segna una doppietta che spiana la strada alla vittoria dei suoi (dal 69' Muriel 6 - Entra con voglia di incidere, nonostante il risultato già acquisito. Qualche errore e qualche spunto interessante)

Gian Piero Gasperini 6,5 - Lo diciamo subito, meriterebbe di più per il gioco della sua Dea. Ma l'espulsione per proteste sul 4-0 è una leggerezza che poteva tranquillamente essere evitata. Grande prestazione della sua squadra alla ripresa del campionato, comunque

SASSUOLO

Consigli 5 - Ci prova, ma l'Atalanta nel primo tempo arriva da tutte le parti. Sul primo gol di Zapata, quello del 2-0, sembra avere più di qualche colpa per l'uscita fuori tempo

Toljan 5 - Spinge bene nei primi 10 minuti, poi un problema fisico lo condiziona e dalla sua parte l'Atalanta affonda come una lama nel burro (dal 46' Muldur 6 - Si fa saltare in testa da Zapata sul 4-0, ma il suo ingresso porta vivacità alla manovra offensiva neroverde).

Marlon 4,5 - Sbaglia tanto, troppo. Sul primo gol di Djimsiti si fa anticipare in maniera piuttosto netta. Nel corso della partita ne azzecca ben poche (dal 69 Magnani 6 - Entra a risultato compromesso, non commette errori)

Peluso 4,5 - Col compagno di reparto, non riesce a dare solidità e sbaglia su tanti posizionamenti e tante chiusure

Kyriakopoulos 5 - Col pallone fra i piedi se la cava abbastanza bene, ma spesso e volentieri il Papu Gomez passa dalle sue parti e lui difficilmente gli sta dietro

Bourabia 5,5 - Sfortunato sull'autogol. Poi diversi altri errori disseminati nell'arco dei 90'. Fino al 92', quando trova una bella punizione e segna il gol della bandiera

Locatelli 5 - Fuori giri un po' come tutta la squadra neroverde. Non trova né spazi né tempi giusti, perdendo spesso i duelli individuali (dal 77' Obiang sv)

Berardi 5 - Ci prova ma senza grossi risultati. Scende spesso sulla linea del centrocampo per trovare palloni giocabili, ma in quella posizione è decisamente poco pericoloso per la retroguardia bergamasca (dal 61' Djuricic 6 - Il suo ingresso dà fantasia e idee all'attacco neroverde. Bello l'assist non sfruttato da Haraslin).

Defrel 5,5 - Il più attivo e pimpante dell'attacco di De Zerbi. Parte alle spalle di Caputo, poi si sposta a destra. Sue le occasioni più pericolose del Sassuolo

Boga 5 - Da un piccoletto come lui ci si aspettava una forma fisica subito al top. Invece le gambe sembrano pesanti e le idee assenti. Mai pericoloso nell'ora di gioco in cui resta in campo (dal 61' Haraslin 5,5 - E' giovane e ci mette tanta buona volontà, risultando spesso presente nelle azioni offensive. Ma quell'errore davanti alla porta all'81' grida vendetta).

Caputo 5,5 - Corre tanto e spesso a vuoto perché i compagni non lo supportano granché. Visti i pochi palloni giocabili scende sotto il centrocampo a cercare idee, a volte le trova ma non vengono mai finalizzate

Roberto De Zerbi 5 - Il suo Sassuolo parte bene, ma si sgonfia dopo 10 minuti di gioco. Decisamente troppo poco, visto il tasso di talento in campo. Per un'ora di gioco buona è in balia dell'Atalanta e non riesce a trovare soluzioni, anche se nel secondo tempo le cose migliorano leggermente