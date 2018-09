Le pagelle di Babacar: centravanti vero. Nuova carta di De Zerbi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Khouma El Babacar è stato uno dei migliori in campo nella vittoria del Sassuolo contro il Genoa al Mapei Stadium e il modulo con lui come riferimento offensivo insieme a Berardi e Boateng, che partivano alle sue spalle, funziona eccome. De Zerbi ha le idee molto chiare nel mandare in campo la sua squadra e l'ex Fiorentina sembra trovarsi a suo agio al centro dell'attacco neroverde, come fatto vedere anche nella gara di ieri contro i rossoblù.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5