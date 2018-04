Le pagelle di Barella: altro gol su rigore: indispensabile per Lopez

© foto di Federico Gaetano

Un altro gol, ancora su rigore, ma ininfluente ai fini del risultato. Nicolò Barella è stato nuovamente decisivo dal dischetto nella sfida contro il Genoa a Marassi e anche se alla fine il Cagliari non ha portato a casa neanche un punto la sua prestazione è stata comunque importante, per un giocatore che sta facendo benissimo in Serie A nonostante la sua giovane età e si appresta a entrare in molte trattative di mercato durante la prossima estate.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

QS: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6